Construção. Produção no exterior vale €5 mil milhões, com Angola à cabeça

Angola permanece como principal mercado externo da indústria da construção. A receita em 2017 foi de 1,41 mil milhões de euros

Angola permanece como o principal mercado externo da indústria da construção portuguesa e está em modo de recuperação depois de ter registado uma redução acentuada.

Em 2017, a produção em Angola valeu 1,4 mil milhões, representando 28% da faturação do setor no exterior, de acordo com os dados revelados pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN). O desempenho angolano traduz uma subida de 22% face ao ano anterior.

Angola foi também o país em, em 2017, com quem as construtoras portuguesas mais contratos celebraram. A cifra de 1,57 mil milhões de euros vale 30% dos novos negócios no exterior e traduz uma crescimento de 12% face a 2017.

Tradicionalmente, Angola pesava um terço da produção externa e o continente africano metade de toda a receita. As dívidas acumuladas no passado estão agora em fase de inventariação.

O governo de Luanda fala em 300 milhões de euros, mas as associações setoriais admitem um valor superior. O cálculo depende do fator cambial, ou seja, da data da cotação do kwanza face ao euro- este ano a moeda angolana desvalorizou perto de 50%.

5,2 mil milhões de novos contratos

Em 2017, as construtoras portuguesas faturaram no exterior 5 mil milhões de euros, uma subida de 10% face ao ano anterior.

O valor de novos contratos (5,2 mil milhões) antecipa uma subida nos próximos exercícios.

As construtoras portuguesas operam em 40 países, mas a geografia do negócio segue inalterada. Na última década, as empresas consolidaram a sua presença na África, América Central e no Sul da Europa e afirmaram-se como grandes operadores europeus naqueles dois continentes.

O continente africano é a região mais relevante. Portugal o quarto país europeu mais ativo, com 2,4 mil milhões (2017), depois da Turquia, França e Itália.

Argélia e Moçambique são outros mercados africanos com relevância na carteira das construtoras portuguesas.

Na fileira da construção e imobiliário, segundo a AICCOPN, o valor no exterior foi de 10,8 mil milhões de euros (10 milhões em 2016).