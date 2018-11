Porque vêm tantos espanhóis a Portugal? Muitos para conhecer as aldeias

As aldeias portuguesas estão a atrair cada vez mais turistas espanhóis. Segundo um estudo recente realizado em Espanha, 24% dos ‘nuestros hermanos’ que vêm a Portugal têm como motivação fazer turismo rural. Nestas escapadelas às aldeias nacionais, os espanhóis tipicamente viajam a dois e em estadias que duram uma semana.

Se um em cada quatro espanhóis que visitam Portugal já faz turismo rural, o estudo foi mais longe e procurou apurar porque é que os restantes não têm essa motivação. Segundo alegaram 60% dos inquiridos, a principal razão para não considerarem Portugal como destino de turismo rural é o desconhecimento da oferta existente no país.

Rui Duarte Silva

Pela primeira vez, o comportamento do viajante rural espanhol em Portugal foi alvo de um estudo, promovido pelo Observatorio del Turismo Rural, uma iniciativa de investigação conjunta desenvolvida pela plataforma Escapada Rural, a escola universitária de hotelaria e turismo EUHT CETT-UB e a Netquest, empresa de estudos de mercado. O estudo tem como base um inquérito realizado em abril de 2018 junto de 11.268 turistas, é considerado como tendo um nível de confiança de 95% e um potencial erro de amostragem de 1%.

O norte e o centro de Portugal em conjunto atraem mais de metade dos viajantes rurais espanhóis que vêm ao nosso país com esta motivação. Em 36% dos casos, o norte é a região favorita, enquanto 21% preferem o centro. Neste campo também se destaca o Alentejo, terceira região mais procurada, seguindo-se, com um peso menor, outras regiões como o Algarve ou as ilhas (Açores e Madeira), que segundo o estudo “são zonas pouco concorridas por espanhóis em qualquer das tipologias de turismo”.

Rui Duarte Silva

Relativamente à forma como é organizada a viagem dos espanhóis que vêm a Portugal para fazer turismo rural, a internet é a principal fonte de informação (70% dos casos) e sobretudo os portais especializados (83%). A época preferida para este tipo de férias é o verão (47%), e na maioria dos casos a estadia dura uma semana.

Descobrir recantos naturais é a atividade preferida dos espanhóis aficionados pelo turismo rural em Portugal, e logo em seguida conhecer aldeias e povoações bonitas. Entre as atividades prediletas também se inclui conhecer a cultura e a gastronomia local ou assistir a festas populares, enquanto a motivação de “praticar algum desporto” acolhe menos pontuação.

SETE EM CADA 10 ESPANHÓIS JÁ VISITARAM PORTUGAL

O turismo rural perfila-se como a terceira principal razão para os espanhóis viajarem a terras lusas, sendo a primeira o turismo urbano destinado a conhecer as diferentes cidades do país, para 71% dos viajantes, seguida do sol e praia, para 44%. Numa percentagem muito menor (6%) surge o turismo associado ao bem-estar, enquanto o turismo de negócios tem um peso de apenas 3%.

Rui Duarte Silva

Ao todo, sete em cada 10 espanhóis já visitaram Portugal, sendo que 20% o fizeram no último ano, segundo conclui o estudo. Dada a proximidade geográfica, os espanhóis são encarados como mercado interno alargado em termos turísticos, e são várias as regiões transfronteiriças que neste campo já funcionam em parceria.

Para a Escapada Rural, plataforma de reservas de turismo rural líder em Espanha e com onze anos de operação, o recente estudo veio comprovar o imenso potencial que existe no país vizinho. Atualmente, o número de casas portuguesas disponíveis nesta plataforma, cifra-se em 1497. O objetivo da Escapada Rural passa por duplicar em Portugal o número de alojamentos registados, elevando esta oferta a 2500 estabelecimentos de turismo rural em três anos. No mercado português, a plataforma também planeia reforçar a equipa em 10%, além de realizar investimentos em promoção e geração de conteúdos.

Segundo Ana Alonso, diretora de relações internacionais da Escapada Rural, “além do bom momento económico que Portugal vive, entendemos que é um país em que se podem estabelecer muitas sinergias entre mercados, apostando no fluxo de turistas em ambas as direções”.