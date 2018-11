PS limita descontos no IRS a quem reabilitar casas com apoio público

Quem receber apoios públicos à reabilitação da sua casa e a vender antes de decorridos 10 anos terá uma dupla penalização no IRS: será sempre obrigado a pagar imposto sobre a mais valia (mesmo que reinvista o valor noutra casa) e terá de fazê-lo por 100% do seu valor. Para já, a medida tem como destinatários diretos os proprietários que receberam ajudas na sequência dos fogos de outubro de 2017, mas passará a aplicar-se de forma permanente a todas as outras situações.

Hoje em dia, os proprietários que vendam a sua casa com uma mais-valia podem ficar livres de IRS se reinvestirem o valor da venda na compra de uma nova habitação. Mas, mesmo que não o façam (ou apenas apliquem uma parte do valor), só têm de pagar IRS sobre 50% da mais-valia. Os dois benefícios fiscais existem há vários anos e traduzem o reconhecimento da importância social da habitação.

Só que, para o PS, o partido que na passada sexta-feira fez chegar a proposta ao Parlamento, para ser incluída no Orçamento do Estado para 2019, estes benefícios fiscais não podem manter-se sem restrições para quem recebeu apoios do Estado. Nesse sentido, se os proprietários receberem ajuda pública, não reembolsável, “à aquisição, construção, reconstrução ou realização de obras de conservação” que ultrapasse os 30% do valor patrimonial tributário do prédio (VPT), têm de manter os prédios na sua posse durante pelo menos 10 anos para beneficiarem destes apoios fiscais. Se os venderem antes, perdem o direito à isenção em caso de reinvestimento e também ao desconto de 50% na base de incidência para efeitos de IRS.

Ao criar uma regra permanente, os socialistas respondem à necessidade de curto prazo de enquadrar os apoios à reconstrução de casas na sequência dos trágicos incêndios de outubro de 2017 (em Pedrógão a questão não se coloca porque os contratos têm uma cláusula de não inalienabilidade durante 10 anos) e, ao mesmo tempo, deixam criado um enquadramento legal para o futuro, para outras situações.

Maiores de 65 anos não precisam de reinvestir noutro imóvel

O PS avança ainda com uma outra alteração ao regime das mais-valias de imóveis para facilitar a vida a quem tenha acima de 65 anos, dispensando de IRS quem, em vez de aplicar o dinheiro na compra de uma casa nova, o aplique num plano poupança.

A ideia é que as famílias onde um dos membros tenha pelo menos 65 anos mantenham a isenção de IRS sobre a mais-valia obtida na venda da sua habitação permanente, se com o produto da venda do imóvel comprem um contrato de seguro, façam a adesão individual a um fundo de pensões aberto que lhes garanta uma prestação regular e periódica de valor máximo equivalente a 7,5% do valor investido. Ou então adiram ao regime público de capitalização.