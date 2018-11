Comporta 31 convites e uma só oferta

A segunda tentativa de venda dos ativos imobiliários da Herdade da Comporta no decurso deste ano culminou, a 23 de outubro, com a assinatura de um contrato-promessa com o consórcio da Amorim Luxury (de Paula Amorim) e da Vanguard Properties (de Claude Berda), mas este esteve longe de ser um processo concorrido. A Gesfimo, gestora do fundo da Comporta, convidou 31 investidores a apresentar propostas... mas só um, o consórcio de Amorim e Berda, fez uma oferta.

O processo de venda foi coordenado pela Deloitte, que já emitiu um relatório sobre a operação. No documento, a que o Expresso teve acesso, é possível ler que “foi recebida apenas uma proposta, para a aquisição da totalidade dos ativos incluídos no perímetro da transação”. Essa oferta veio do consórcio de Paula Amorim e Claude Berda, que já tinha este ano disputado a Comporta enfrentando a concorrência do francês Louis-Albert de Broglie e do consórcio da Oakvest, Portugália e Sabina.

Após a entrega dessa proposta (a 20 de setembro), a Gesfimo teve 11 reuniões com Amorim e Berda, nos escritórios da Deloitte, até 19 de outubro. A Gesfimo tentou melhorar o preço oferecido pelo consórcio, mas, reconhece a Deloitte, “com a limitação de a negocia­ção decorrer com um único proponente”.

Os termos do contrato-promessa de 23 de outubro serão discutidos pelos participantes do fundo da Comporta numa assembleia geral marcada para 27 de novembro. A Gesfimo espera realizar a escritura de venda até 31 de dezembro. Formalmente, a escritura tem de ser feita até 5 de abril de 2019. A Gesfimo e os participantes do fundo têm de resolver a situação da Comporta com a maior brevidade possível, pois a cada mês que passa a dívida do fundo à Caixa Geral de Depósitos cresce quase um milhão de euros.

A oferta agora nas mãos da Gesfimo propõe um valor global para aquisição dos ativos, cabendo ao fundo usar o encaixe para pagar as suas dívidas e reembolsar os participantes do fundo. No processo de venda do início deste ano, os dois consórcios mais bem colocados (de um lado Amorim e Berda e do outro Oakvest, Portugália e Sabina) propunham assumir a dívida bancária associada aos ativos imobiliários e ainda entregar uma contrapartida financeira ao fundo.

Ao que o Expresso apurou, o contrato firmado com Amorim e Berda tem um valor global de €157,8 milhões, ligeiramente acima dos €156 milhões oferecidos no processo de venda que foi anulado no final de julho. Mas o valor final a receber pelo fundo imobiliário Herdade da Comporta pode ser inferior. Isto porque Paula Amorim e Claude Berda exigiram a criação de uma conta escrow (uma conta-caução) para enfrentar possíveis contingências, que no limite podem diminuir o preço a pagar em €13,7 milhões.

Fonte oficial da Oakvest, Portugália e Sabina disse ao Expresso que o consórcio não esteve entre as 31 entidades convidadas pela Gesfimo, pois não aceitou o compromisso de renunciar a eventuais ações judiciais pelo falhanço do anterior processo de venda. “O consórcio está a analisar se vai ou não avançar com uma ação judicial, com o objetivo de fazer valer os seus direitos adquiridos no anterior processo”, explicou a mesma fonte, classificando como “altamente questionáveis” as motivações que os dois maiores participantes do fundo (Rioforte e Novo Banco) invocaram na assembleia de 27 de julho para lançar nova venda.

A aliança entre a Oakvest, Portugália e Sabina alega que o preço que ofereceu era “substancialmente acima (30%) da segunda melhor proposta” e considera “absurdo” a assembleia de participantes ter feito cair o processo anterior alegando desconhecimento do processo organizado pela Gesfimo. O Expresso questionou a Gesfimo sobre este último processo de venda, mas não obteve respostas em tempo útil.