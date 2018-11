Um desafio que permite captar e reter talento

A Accenture Portugal acredita que esta prova testa e desenvolve competências em estudantes e quadros

FOTO ANA BAIÃO

Um primeiro contacto com o talento e um teste às suas capacidades é como a Accenture Portugal encara o Global Management Challenge. Dado o seu carácter formativo a competição é ainda para a consultora uma forma de melhor preparar os seus quadros para os desafios empresariais.