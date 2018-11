Serralves atrai condomínio de luxo

No número 720 da Avenida Marechal Gomes da Costa, entre a Fundação de Serralves e a Foz, no Porto, vai nascer um novo condomínio de luxo com 14 apartamentos concebidos como moradias independentes, com áreas a partir dos 379 metros quadrados.

O projeto, com assinatura da Correia/Ragazzi arquitetos e promovido pela Vogue Homes, arranca no terreno em dezembro e deve ficar pronto exatamente dois anos depois, ainda a tempo de se estrear antes do Natal de 2020, apresentando-se ao mercado com um preço médio por metro quadrado na ordem dos €4500.

A tipologia das casas varia do T2+1Triplex ao T4. As áreas de acesso pedonal e de estacionamento são comuns, mas tudo o resto foi formatado “para vivências independentes”, explica ao Expresso Patrícia Barão, diretora para Portugal da área residencial da JLL, que assume a comercialização deste condomínio privado com a Roquette Leitão & Associados.

Na descrição, o projeto apresenta as suas casas “em comunhão com os jardins envolventes”, num conjunto edificado “desenhado como uma árvore que se densifica à altura das copas, de modo a libertar a maior mancha verde possível ao nível térreo” para oferecer jardins privados aos proprietários. E se o nome do condomínio remete para a Avenida Marechal Gomes da Costa, o desenho da dupla de arquitetos portuenses assume que a entrada principal será feita pela rua lateral, a D. Francisco de Almeida.

Ao mercado apresenta três opções distintas, uma baseada em casas térreas com jardim e, em alguns casos com piscina, outras num nível superior, com pátios e piscinas pequenas e mais uma casa-jardim, a destacar-se do conjunto.

UM PROJETO PARA AS FAMÍLIAS PORTUGUESAS RESIDIREM

A execução da obra ditou a demolição da vivenda que ocupava inicialmente aquele espaço, por isso toda a construção será nova. As áreas das casas variam entre os 379 e os 656 metros quadrados. Os preços de venda ao público começam nos €850 mil euros e chegam ao €1,55 milhões, valores que Patrícia Barão justifica referindo “o carácter diferenciador de um projeto que ultrapassou o tradicional conceito do apartamento, para criar casas com perfil de moradias que oferecem áreas generosas, complementadas por jardim e piscina privados no centro do Porto”.

E quem vai morar aqui? Patrícia Barão diz que a fase de comercialização ainda está a começar, mas já há intenções de compra e assume que este é “claramente, um produto para as famílias portuguesas residirem”.

Na zona da Foz, vizinha do empreendimento, o preço/m2 passa facilmente os €6 mil e alguns projetos novos estão a avançar já a apontar para valores superiores a €8 mil. Em Aldoar, outra freguesia vizinha, o preço médio/m2 ronda os €3 mil, mas já há apartamentos a serem comercializados a €4500/m2. No centro histórico do Porto, os valores pedidos já começaram a passar os €6 mil/m2 em alguns projetos em curso.