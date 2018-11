Privados pedem saúde para as parcerias

As parcerias público-privadas (PPP) na saúde não são o negócio da China para os grupos que as ganharam, mas mesmo assim os privados não afastam a hipótese de voltar a jogo nos futuros concursos para a gestão de hospitais.

Dimensão, economias de escala, maior capacidade negocial (até junto da banca), reputação (apesar do risco associado), massa crítica em termos clínicos, tarimba em gestão hospitalar, acesso a um corpo clínico ‘fixo’ que permite ter projetos diferenciadores (de investigação, por exemplo), são vantagens importantes. Apesar de todos perderem dinheiro, José de Mello Saúde – JMS (Hospitais de Braga e de Vila Franca de Xira), Luz Saúde (Hospital de Loures) e Lusíadas Saúde (Hospital de Cascais) admitem continuar nas PPP. Mas não a qualquer preço.