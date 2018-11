Prioridade Eficiência energética

Na Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, o frio é presença assídua no inverno serrano, assim como o calor abrasador faz parte dos dias de verão naquela cidade. No campus, salas de aula e gabinetes de trabalho ocupam antigas fábricas de têxteis e de outras indústrias — algumas das quais remontam à época do marquês de Pombal —, e são um autêntico desafio de sustentabilidade e de eficiência energética. “A UBI é provavelmente a universidade mais fria do país que para aquecer no inverno ou arrefecer no verão custa dinheiro”, afirmou, em jeito de brincadeira, António Carreto Fidalgo, reitor da instituição, durante a conferência que antecedeu a entrega dos Prémios REN. A solução passa por recorrer aos fundos comunitários. “A UBI tem, neste momento um milhão de euros destinados a projetos de eficiência energética”, acrescenta o reitor. Habituada à transformação, e com tradição na inovação, a Covilhã “renovou-se com o saber e transformou-se para receber a universidade”, salienta o reitor que lembra o engenho local, já em pleno século XVIII, pronto a dar resposta ao desafio energético da época. “Na Real Fábrica dos Panos do Marquês de Pombal, a água da ribeira era usada como fonte de energia, essencial para esta e outras indústrias”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)