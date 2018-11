“Não tenho a vida fácil”

Há 28 anos no banco e desde 2009 na administração, Miguel Maya assumiu a liderança executiva do banco. Na sua primeira entrevista, fala dos desafios difíceis que tem pela frente, de como a banca espanhola o está a ajudar e pede que seja encontrada uma solução mais justa e equitativa para pagar os custos da queda do BES.

Estava à espera de assumir a presidência do BCP?

Para ser completamente honesto, não. Estas coisas não se esperam nem se planeiam. Toda a minha carreia foi feita a pensar que um dia podia ser diretor-geral do banco. A minha motivação desde que cheguei à administração nunca foi ser presidente. Foi sempre fazer parte de uma equipa forte, capaz de dar a volta ao banco e colocar o BCP como um banco de enorme prestígio no mercado nacional e internacional. Essa é que era verdadeiramente a minha preocupação. Não era onde ia estar dali a seis, sete ou oito anos.