João Pereira Coutinho quer vender a sua ilha paradisíaca no Brasil

A ilha ficou famosa quando em dezembro de 2003 um grupo de amigos de Pereira Coutinho, entre os quais o então primeiro-ministro Durão Barroso, se hospedou no resort privado e viajaram para o Rio num Falcon da Vinair Aeroserviços, a empresa de aviação de Pereira Coutinho, agora em fase de desativação. 15 anos depois, o empresário pôs a ilha à venda, por 14,5 milhões de euros, negociáveis, apurou o Expresso.

