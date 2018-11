Investidores elegem Lisboa como cidade mais atrativa

No sector imobiliário, todos os olhos estão voltados para Lisboa. A capital portuguesa lidera pela primeira vez o ranking das preferências do investimento e da promoção imobiliária na Europa, apresentadas no inquérito anual da PricewaterhouseCoopers (PwC) com as tendências para 2019.

“Lisboa é a escolha do ano, com uma subida de 10 lugares”, destaca a consultora no trabalho “Tendências Emergentes no Mercado Imobiliário”. “E a cidade chega à liderança deste ranking geral sobre as perspetivas para 2019 somando dois primeiros lugares, nas preferências dos investidores e nas preferências dos promotores imobiliários”, sublinha Jorge Figueiredo, sócio da PwC.

“Na verdade, já se sentia que a procura em Lisboa estava a aumentar. Agora, fica claro que a cidade pode ser a primeira escolha”, afirma Jorge Figueiredo, que se habituou a ver a capital portuguesa nos últimos lugares desta tabela europeia no início da década, mas notou a aproximação ao top 10 no final do programa de assistência financeira.

Agora, chamados a pontuar o interesse na capital portuguesa com notas de 0 a 5, os inquiridos apontaram para médias “boas”, de 4,27 pontos na perspetiva dos investidores e ligeiramente abaixo, nos 4,19 pontos, na perspetiva dos promotores, o suficiente para a cidade bater os concorrentes mais diretos, de Berlim a Dublin ou Madrid.

O EFEITO CATALUNHA

Outro ângulo de análise, mais focado no retorno do investimento, também deixa Lisboa bem posicionada, no segundo lugar geral, logo atrás de Berlim, mostrando que o mercado pode ser pequeno mas é “muito interessante”. Assim, na perspetiva de subida do rendimento do investimento, a capital recebe uma média de 3,98 pontos, enquanto Berlim atinge os 4,1. Já na perspetiva de capitalização, Lisboa bate à tangente a capital alemã, com 3,84 pontos contra 3,83.

O que atrai os investidores e promotores imobiliários até Lisboa também está identificado. Os inquiridos referem, antes de mais, a “qualidade de vida”. A cidade também aparece como uma oportunidade interessante numa “fase de fim de ciclo” de crescimento do imobiliário na Europa, numa economia com “um nível saudável” de crescimento, num país que se tornou lugar de destino para empresas, investidores e turistas.

“Agora, todos falam de Lisboa”, diz um investidor citado no trabalho da PwC. Ver Lisboa, um pequeno mercado, a liderar as preferências na Europa pode ser uma surpresa, mas a cidade oferece “bons retornos” e o presidente executivo de uma empresa da Península Ibérica espera um crescimento de 10% no rendimento do seu portefólio na capital portuguesa.

A procura aumentou, desde logo com muitas empresas a procurarem o extremo sul da Europa para localizar centros de serviço e negócios, rendidas “à combinação única de custos relativamente baixos e qualidade de vida”, refere outro dos inquiridos. Os mais atentos à evolução do mercado local antecipam já uma competição crescente pelos espaços. E a atenção dada ao segmento residencial/turismo pode ser um problema, porque condiciona a oferta de escritórios. “Vai haver certamente escassez da oferta dentro de dois ou três anos”, diz um operador local.

Mas o poder de atração de Lisboa está, também, a beneficiar do que a PwC define como “o efeito Barcelona”, para referir a transferência do interesse de muitos investidores da capital da Catalunha para Portugal, na sequência do conflito pela independência desta região espanhola.

O capital reflete este movimento da Europa em relação a Lisboa. Se no passado o mercado era dominado por investidores nacionais e alemães, hoje tudo está a mudar, da origem do dinheiro ao perfil de risco.

Quanto ao mercado europeu, o trabalho confirma o impacto do ‘Brexit’ no imobiliário, apesar de Londres continuar a ser o mercado mais ativo no que respeita a transações imobiliárias, com um valor acumulado de €20 mil milhões entre o último trimestre de 2017 e o terceiro trimestre deste ano.

O inquérito anual da PwC é elaborado com base em entrevistas e inquéritos a mais de 800 pessoas e entidades em toda a Europa, da banca a fundos imobiliários, investidores e promotores.

TENDÊNCIAS DO SECTOR 20 mil milhões de euros é o valor das transações imobiliárias em Londres entre o último trimestre de 2017 e o terceiro trimestre deste ano; Londres é o mercado mais ativo da Europa, apesar das condicionantes provocadas pelo ‘Brexit’ no sector 12 mil milhões de euros é o valor das transações em Berlim, a segunda cidade mais ativa neste período; Lisboa fica fora do top 10, logo abaixo dos €3 mil milhões registados em Madrid e em Milão 60% dos inquiridos consideram a hipótese de investimentos alternativos a opções tradicionais do sector como os escritórios ou os centros comerciais; no radar estão, agora, residências de estudantes, turismo e escritórios de coworking

MERCADO ENCONTRA NOVOS NICHOS

O interesse dos investidores no sector imobiliário está a voltar-se para novos nichos, alternativos a opções tradicionais como os edifícios de escritórios, os centros comerciais ou o segmento residencial. “Em 2015, apenas 28% dos inquiridos admitiam considerar investimentos alternativos. Agora, 60% já estão a investir em alternativas”, refere este trabalho da PwC sobre as “Tendências Emergentes no Mercado Imobiliário” da Europa. No topo das preferências em 2019 estão, atualmente, nichos como o das residências universitárias (32%), turismo, escritórios de coworking flexíveis, lares/residências para a terceira idade e apartamentos com serviços incluídos.