Grupo VW compra dívida da SIVA à banca

Banca socorre empresa com €4 milhões. Mudança acionista avança

FOTO PAULO JORGE FIGUEIREDO/VISÃO

Novo ciclo na distribuição das marcas do Grupo Volkswagen (VW), 32 anos depois de João Pereira Coutinho (J.P.C.) ter fundado a SIVA e resgatado o importador (VW Portugal) de uma situação delicada. Através do seu braço comercial Porsche Holding, o conglomerado alemão já fechou com a banca (BCP, Novo Banco e CGD) os termos da compra da dívida de €123 milhões da SAG Gest, a sociedade controlada (80%) pela família Pereira Coutinho, que detém a SIVA, apurou o Expresso junto de fontes bancárias.