Governo prepara novos incentivos à contratação de portadores de deficiência

O projeto de lei que estabelece o alargamento da aplicação de um regime de quotas para a contratação de portadores de deficiência nas empresas privadas de média e grande dimensão, aprovado na especialidade a 24 de outubro, ainda aguarda promulgação pelo Presidente da República, mas o Governo já prepara novas medidas de reforço à promoção da empregabilidade entre cidadãos com diversidade funcional.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)