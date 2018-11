Economia da partilha promete revolucionar também o imobiliário

A Cushman & Wakefield Portugal foi a anfitriã desta conferência sobre as mudanças que aí vêm na forma como vivemos, trabalhamos ou consumimos e o impacto que tal terá nas casas, nos escritórios ou nas lojas. Tudo vai mudar, resta saber como

Quem assistiu à conferência sobre o futuro do imobiliário, promovida pela Cushman & Wakefield em Portugal, percebeu que este sector dificilmente ficará imune à revolução gerada pelo avanço das tecnologias digitais, pela vulgarização do trabalho à distância, pela competição pelo talento, pela crescente preocupação em torno das alterações climáticas e pela afirmação desta nova economia da partilha que privilegia o acesso a serviços em detrimento da posse de bens.