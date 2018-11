Como Isabel dos Santos tomou conta da Efacec

A empresária angolana Isabel dos Santos adquiriu em 2015 a Efacec Power Solutions, histórica fabricante portuguesa de equipamentos para o sector elétrico. A empresa estava em agonia financeira e Isabel dos Santos apresentou-se como a solução para dar a volta, comprando mais de dois terços da Efacec aos seus acionistas portugueses, a José de Mello e a Têxtil Manuel Gonçalves. Mas a forma como Isabel dos Santos tomou conta da empresa foi peculiar: estruturou a aquisição sem precisar de abrir os cordões à sua própria bolsa, porque os bancos e o Estado angolano garantiram todos os fundos necessários, revelam os contratos firmados em 2015, a que o Expresso teve acesso.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)