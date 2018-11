Banca da zona euro ‘retirou’ €69 mil milhões de Portugal

Como diz o ditado, “gato escaldado de água fria tem medo”, e a banca europeia é um felino que, nos últimos anos, tem vivido frequentes vezes gelado. A crise da dívida, que lançou a zona euro numa recessão em 2012 e 2013, afetou drasticamente o negócio dos bancos, obrigou vários estados a intervir e os estragos ainda não estão completamente ultrapassados. Sete anos depois do resgate grego, as ligações cruzadas dos bancos são hoje muito menos exuberantes. A exposição da banca da zona euro aos países periféricos da moeda única — leia-se Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda — diminuiu em cerca de um bilião de euros entre o primeiro trimestre de 2010 e o segundo trimestre deste ano, segundo dados do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS). As maiores ‘fugas’ aconteceram em Espanha e Itália, com mais de €300 mil milhões de redução da exposição em cada caso. Estas estatísticas do BIS agregam as posições dos bancos face a cada país, incluindo posições em dívida pública mas também créditos sobre o sistema financeiro, as empresas ou outras entidades.

