Aquela reunião semanal de duas horas é mesmo necessária?

Garantir que uma reunião não termina com a sensação de tempo perdido para os profissionais e não se transforma num obstáculo à produtividade é um desafio para as organizações. As reuniões de trabalho podem, com facilidade, culminar em maratonas intermináveis, sem um impacto prático na atividade da empresa. A primeira regra é só convocar uma reunião quando ela é estritamente necessária e nunca para cumprir agenda. A segunda é limitar o números de participantes e há muitas outras estratégias para garantir que ela cumpre os seus propósitos: impactar positivamente o negócio.

1. O plano de trabalhos

Antes de convocar a reunião, organize os tópicos a ser discutidos por grau de importância e partilhe-os com os participantes. A regra para otimizar o tempo é eliminar o que é irrelevante.

2. Convoque só quem é essencial

Sempre que há um tema a tratar não é necessário convocar a equipa inteira. Muitas vezes, uma parte das pessoas presentes na reunião nem têm nada a ver com os assuntos em questão. Quanto mais pessoas estiverem presentes, mais complexa se torna a reunião e menos produtiva será.

3. Seja rígido nos horários

Tenha o cuidado de convocar a reunião para um horário que seja compatível com todos os participantes (incluindo os de outras regiões, se for caso disso) e seja rígido na pontualidade. Não perca tempo — nem faça os outros participantes perder — à espera de quem chega atrasado. E em caso de atrasos, nunca repita o que já foi dito.

4. Foque-se nas soluções e não nos problemas

A maioria das reuniões são convocadas para resolver problemas práticos de um projeto/empresa. É exatamente na resolução do problema que os vários participantes se devem focar. Se o problema está identificado, o foco deverá ser refletir e encontrar uma solução que seja consensual para a maioria e implementá-la.