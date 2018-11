Valor da produção agrícola em Portugal sobe em 2017 acima da média da UE

O valor da produção agrícola em Portugal aumentou 7,0% para os 7,5 mil milhões de euros em 2017 face ao ano anterior, acima da média da União Europeia (6,2%), segundo o Eurostat.

Considerando as componentes da produção agrícola, a produção vegetal nacional aumentou 9,0% face a 2016, a produção animal 4,5%, os serviços agrícolas 2,2% e as atividades secundárias inseparáveis 4,4%.

O valor da produção agrícola aumentou em quase todos os Estados-membros, com especial relevo para a Estónia (18,2%), a Irlanda (13,6%), a Roménia (13,2%), o Reino Unido (12,6%) e a Polónia (11,1%).

A Eslovénia (-4,7%) e Malta (-3,1%) viram o valor da produção agrícola recuar de 2016 para 2017 e na Croácia e Eslováquia manteve-se estável.

Entre os Estados-membros com maior produção agrícola total, o indicador progrediu 8,6% na Alemanha, 4,5% em Espanha, 3,2% em França e 2,2% em Itália.

Segundo o gabinete estatístico da UE, as contas económicas da agricultura mostram que a produção nos 28 Estados-membros se fixou em 432,6 mil milhões de euros a preços de base de 2017, um aumento de 6,2% face a 2016.

A França é o país com maior peso na produção agrícola (72,6 mil milhões de euros, 17% do total da UE), seguindo-se a Alemanha (56,2 mil ME, 13%), a Itália (55,1 mil ME, 13%), a Espanha (50,6 mil ME, 12%), o Reino Unido (31,8 mil ME, 7%), a Holanda (28,9 mil ME, 7%), a Polónia (24,9 mil ME, 6%) e a Roménia (17,7 mil ME, 4% da UE).