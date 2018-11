Sonangol tem 52 empresas e dois conjuntos de ativos para privatizar num ano

A administração da Sonangol pretende privatizar 52 empresas e dois conjuntos de ativos de atividades não nucleares do grupo, processo que decorrerá até dezembro de 2019, segundo informação divulgada hoje pela petrolífera estatal angolana.

A informação consta de uma apresentação disponibilizada nesta sexta-feira com o balanço de atividades e perspetivas da petrolífera e a medida, lê-se, está de acordo com os "princípios e critérios orientadores" no âmbito do Programa de Privatizações em Bolsa (POPIB), lançado pelo Governo angolano.

Em Portugal, a Sonangol tem participações diretas e indiretas no Millennium BCP e na Galp. Contudo, o mesmo documento não avança informação sobre quais as empresas e participações a privatizar, processo que é coordenado pelo ministro de Estado e do Desenvolvimento Económico e Social, cabendo a sua implementação ao novo Instituto de Gestão dos Activos e Participações do Estado (IGAPE).

Estas privatizações serão feitas, lê-se no mesmo documento, através de operações de Oferta Pública Inicial (OPI) e 'Block Trade' (leilão em bolsa). "A Sonangol foi a empresa com a melhor pontuação (3,7), estando deste modo indicada como a primeira empresa cujos ativos serão privatizados (parcial ou totalmente), com prazos de implementação previstos para o período de setembro de 2018 a dezembro de 2019", acrescenta o documento da petrolífera angolana.

A Sonangol é o maior grupo empresarial angolano, com perto de 10.000 trabalhadores diretos e subsidiárias na área do transporte aéreo, telecomunicações, imobiliário e distribuição de combustíveis, entre outros, tendo ainda participações em várias empresas e bancos.

Na banca comercial angolana, a Sonangol -- cuja administração liderada por Carlos Saturnino já afirmou esta semana não ter uma estratégia para o setor - tem investimentos diretos no Banco Angolano de Investimentos (BAI), Caixa Angola - controlada maioritariamente pelo grupo português Caixa Geral de Depósitos -, Banco Económico e no Banco de Comércio e Indústria, e indiretos no Banco Fomento Angola (BFA), através da sua subsidiária MS Telcom, acionista da operadora UNITEL, que, por sua vez, é acionista do BFA.

Com o processo, em curso, de regeneração da Sonangol, o grupo petrolífero estatal pretende concentrar-se apenas no setor dos hidrocarbonetos.