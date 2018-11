Porque é que o gasóleo está mais caro quando o barril de petróleo está mais barato?

Se, a 15 de outubro, o preço do barril de petróleo se situava nos 80,91 euros – rondando, nessa data, o preço médio do gasóleo os 1.404 euros por litro, como é que se explica que um mês depois, a 14 de novembro, com o barril de petróleo nos 65,58 euros, o preço médio do gasóleo tenha aumentado para os 1.435 euros por litro?

Esta é a questão levantada pela ANTRAM – Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias que, em comunicado agora divulgado, garante que, a manter-se esta situação, está em causa a atuação do setor dos transportes, a sua sobrevivência e, necessariamente, o próprio crescimento da economia nacional.

“Apesar de estarmos perante uma descida superior a 15 euros, a realidade é que o preço do gasóleo pouco ou nada se alterou – neste caso vemos mesmo uma subida –, quando, na realidade, esta descida deveria (e teria obrigatoriamente) de se refletir (consideravelmente) no preço final do litro de gasóleo”, sublinha a mesma associação.

No documento hoje distribuído à imprensa é ainda referido que o setor dos transportes está numa situação limite – “os custos são excessivos e incomportáveis para as empresas do setor que, não podendo assegurar, sozinhas, este custo extra, terão necessariamente de o imputar ao cliente/consumidor, ficando estes irremediavelmente lesados”.

Por isso mesmo, os responsáveis da ANTRAM solicitam uma intervenção urgente do Governo no sentido de tomar medidas que permitam às empresas do sector dos transportes, “combater este flagelo”.