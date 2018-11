PS quer flexibilizar isenção de mais-valias no IRS para quem vende a casa

Hoje em dia, quem venda a sua casa para comprar uma nova fica isento de IRS sobre a mais-valia se reinvestir o valor na compra de uma nova habitação. O PS considera que esta restrição pode ser penalizadora para quem tem mais de 65 anos e, por isso, vai flexibilizar o regime para este universo de contribuintes.

A ideia, explicou Fernando Rocha Andrade durante a conferência de imprensa onde os socialistas percorreram em pinceladas gerais algumas das 90 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019, é que quem tem mais de 65 anos de idade mantenha a isenção sobre as mais-valias, se aplicar o produto da venda do imóvel num plano de poupança.

O deputado e antigo secretário de Estado explica que trocar de casa, de uma pequena por outra maior e mais cara, é um passo que faz sentido enquanto a família aumenta, mas que já não enquadra nas opções de vida dos mais velhos, quando os filhos se emancipam. E é precisamente para não penalizar este universo de proprietários que se alarga o leque de possibilidade de aplicação do dinheiro.

Na área tributária, o PS propõe ainda alterações aos benefícios fiscais dos PPR, de modo a acabar com incentivo que atualmente existe à desmobilização de toda a aplicação financeira, de uma só vez, quando chegada a idade da reforma. Segundo Fernando Rocha Andrade, o incentivo fiscal passa a ser mesmo, quer se receba o valor no momento da reforma quer ele seja recebido em prestações parcelares, ao longo de vários anos.

No IVA, os socialistas avançam com a descida do imposto dos atuais 23% para os 6% para as publicações eletrónicas, e com a inclusão das touradas no universo de espetáculos culturais sujeitos a taxa reduzida de 6%, uma decisão que terá gerado fricção entre o grupo parlamentar e o Governo, mas que Carlos César desdramatiza.

Segundo o líder parlamentar do PS, sendo esta "uma matéria em que releva a consciência individual", é preciso assegurar que os "10, 20, 30 deputados socialistas possam expressar livremente as suas posições".

A ideia de impor disciplina de voto não faz qualquer sentido, diz Carlos César, porque "disciplina de voto não é votar favoravelmente as propostas do orçamento. Disciplina de voto é votar de acordo com a decisão do grupo parlamentar".