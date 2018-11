PCP alinha com o CDS: IVA na cultura deve baixar para todos, touradas incluídas

O IVA dos espetáculos culturais deve baixar para todo o tipo de espetáculos, touradas incluídas. A posição é do PCP que, deste modo, alinhará ao lado do CDS/PP nesta matéria, contra a intenção do Governo de deixar fora da descida, estacionados nos 13%, as touradas e os espetáculos ao ar livre.

A posição dos comunistas foi expressa esta sexta-feira durante uma conferência de imprensa para apresentar uma súmula das 176 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019. A proposta dos comunistas é que o IVA dos espetáculos baixe para os 6% mantendo o mesmo conceito de espetáculo que está hoje em vigor, isto é, sem qualquer discriminação. Com isto, quer as touradas, quer o cinema, quer os concertos ao ar livre ficariam sujeitos ao imposto reduzido, e não nos 13% como pretende o Governo. Os comunistas também querem que a descida do IVA entre em vigor logo em janeiro, e não em junho, como está proposto pelo Governo.

Na área do IRS, o PCP quer aumentar o mínimo de existência para lá do que já decorre da atualização automática por via da inflação, propondo que ele suba e passe a representar 1,55 vezes o IAS (indexante de apoios sociais), subindo dos atuais 9.000 para os 9.460 euros. Esta medida, que permitiria que um número maior de contribuintes ficassem livres de entrega de declaração, custaria mais 26 milhões de euros, nas contas dos comunistas. Em sentido inverso, o PCP propõe que as taxas adicionais de IRS que recaem sobre quem tem rendimentos coletáveis acima de 80 mil euros se consolidem a passem a fazer parte da estrutura de escalões e de taxas.

No pacote vai também a proposta de englobamento de todos os rendimentos acima de 100 mil euros (mais-valias, dividendos, rendas) que já tinha sido anunciada, mas com os comunistas a reconhecerem que a medida poderá não tem muitas pernas para andar porque “o Governo resiste ao englobamento”, confessou Paulo Sá, do PCP.

Para as empresas, o PCP propõe que as microempresas fiquem dispensadas de ter de pedir expressamente para ficarem livres do pagamento especial por conta (PEC) e que também fiquem a salvo do agravamento nas tributações autónomas sobre os veículos.