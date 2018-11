Orçamento. Bloco quer fim do fator de sustentabilidade para regimes especiais de pensões

O Bloco de Esquerda quer que o fim do fator de sustentabilidade seja alargado a regimes especiais de acesso à pensão por desgaste rápido, segundo uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 entregue nesta sexta-feira no parlamento.

De acordo com a proposta, ficam "salvaguardas da aplicação do fator de sustentabilidade as pensões atribuídas ao abrigo dos regimes especiais de antecipação da idade de pensão de velhice por motivo da natureza especialmente penosa ou desgastante da atividade profissional exercida".

O objetivo é alargar o fim do fator de sustentabilidade (que corta atualmente 14,5% da pensão) aos pensionistas que se reformam ao abrigo de regimes especiais de acesso à pensão por desgaste rápido, que definem uma idade de reforma inferior à idade legal. "Pretende-se assim ainda que o fator de sustentabilidade não se aplique sempre que o trabalhador se reforma na sua idade de reforma, quando esta é inferior à idade geral, devido ao facto de o requerente ter exercido uma atividade profissional de natureza penosa ou desgastante", explicam os bloquistas.

Em causa estão, por exemplo, os mineiros, trabalhadores marítimos, profissionais de pesca, controladores de tráfego aéreo, bailarinos, trabalhadores portuários e bordadeiras da Madeira. "Neste caso, um mineiro ou um trabalhador das pedreiras, por exemplo, quando se reformam antes dos 66 e 4 meses, não estão propriamente a requerer uma pensão antecipada, mas sim a reformar-se na idade legal de reforma do seu regime específico", exemplificam os deputados.

A questão já tinha sido colocada no parlamento pelo Bloco de Esquerda, onde se incluía ainda o caso dos desempregados de longa duração e o alargamento do fim do fator de sustentabilidade para as reformas antecipadas da função pública cujos beneficiários tenham pelo menos 40 anos de descontos aos 60 de idade, tal como previsto para a Segurança Social.

Na resposta, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, admitiu essa possibilidade, sublinhando que a medida teria de ser vista com cuidado devido às especificidades de cada regime.