Mota-Engil acelera compra de ações próprias. Já vai nos 2,4%

A Mota-Engil reforça carteira de ações próprias. O lote de 2,4% vale 9,2 milhões de euros

A Mota-Engil voltou esta semana à compra de ações próprias. Após mais 33 transações de pequenos lotes (o maior envolveu 23.750 ações), a empresas ficou dona de 2,4% do seu capital - ou seja, 5.702.507 ações.

Tendo em conta a capitalização bolsista da empresas, a carteira de ações próprias vale 9,2 milhões de euros.

A construtora é a cotada do PSI-20 que acumula uma maior desvalorização em 2018 (56%), perdendo mais de 400 milhões de euros de valor em bolsa.

Nos últimos 12 meses, a sua cotação variou num intervalo entre os 4,19 euros os 1,58 euros. As operações da Mota-Engil foram todas acima dos 1,60 euros. Esta sexta-feira, valoriza 0,9% e transaciona a 1,636.

Boas notícias da América Latina

Esta semana, o conglomerado da família Mota divulgou duas boas notícias com origem na América Latina. No México, libertou 132 milhões de euros ao colocar ativos num novo fundo de investidores institucionais para investimentos nos setores de infraestruturas, energia e turismo. A subscrição inicial do fundo "permitirá realizar investimentos futuros em conjunto".

Na Colômbia, ganhou a construção de uma estação elevada de águas residuais, uma empreitada de 100 milhões de euros. As mais recentes adjudicações na América Latina somam 192 milhões de euros, elevando a carteira na região para os 500 milhões.

A Mota-Engil tem em colocação nos mercados nacional e internacional até dia 23 de novembro um empréstimo obrigacionista de 65 milhões, com uma maturidade de quatro anos.