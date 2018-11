Jeff Bezos: “Um dia, a Amazon vai cair. A nossa missão é atrasar esse dia”

Numa reunião interna na semana passada em Seattle, um funcionário da Amazon perguntou a Jeff Bezos, o fundador e gestor executivo, para onde caminhava a companhia e que lições se devem tirar das recentes falências da Sears e outros gigantes do retalho.

"A Amazon não é grande demais para cair”, disse Bezos, citado pela CNBC que teve acesso à gravação. "Na verdade, eu prevejo que um dia a Amazon fracassará. A Amazon irá à falência. Se olharmos para a evolução das grandes empresas, a esperança de vida tende a a situar-se entre os 30 anos e os 100 anos”.

A missão da gestão e da comunidade laboral é “adiar o mais tempo possível” o dia do colapso.

Jeff Bezos é considerado pela revista Forbes como o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 143 mil milhões de dólares (127 mil milhões de euros).

Obsessão pelos clientes

O segredo para manter a empresa viva “é ficar obcecado com os clientes", evitando olhar para o próprio umbigo.

"Se a empresa se concentrar em si mesma em vez dos clientes, esse será o começo do fim", sentenciou Bezos. "Temos que atrasar esse dia pelo maior tempo possível."

As reflexões de Bezos surgem num momento de sucesso sem precedentes da Amazon, com todos os segmentos de negócios em crescimento acelerado, em especial a sucursal tecnológica Amazon Web Services (AWS).

Mas, segundo a CNBC, há setores da comunidade laboral que manifestam preocupação face ao ritmo alucinantes de expansão. O número de assalariados multiplicou por 20 nos últimos oito anos, alcançando a cifra impressionante de 600 mil.

O preço das ações mais do que quadruplicou desde 2013, superando em agosto um valor em bolsa superior a mil milhões de dólares (883 mil milhões de euros). Entretanto, já caiu perto de 20%.

Medidas antitruste

Esta não é a primeira vez que Bezos aborda a questão da escala da empresa. Em março, fora questionado se empresas de tecnologia como a Amazon não deviam ser mais reguladas e escrutinadas por causa da hegemonia de mercado e influência económica.

"É um facto que somos uma grande empresa. É aceitável que grandes instituições de qualquer tipo, sejam empresas ou governos, sejam escrutinadas.", responde Bezos. Na altura, referiu aos funcionários que a melhor maneira de lidar com um "exame minucioso" é ter uma conduta irrepreensível que "nos permita passar no exame com distinção".

Os cálculos apontam para que a Amazon represente 48% de todas as vendas on-line nos Estados Unidos em 2018 (43% em 2017). E a plataforma da AWS lidera destacada nos serviços de computação em nuvem, com 34% de quota de mercado.

Funcionários da Amazon temem que a empresa possa ser alvo e novas regulamentações e medidas antitruste do governo americano. Na semana passada, o presidente Trump referiu-se a uma investigação sobre a Amazon, na linha de iniciativas idênticas adotadas pelos reguladores europeus.