Governo baixa IVA aos jornais e revistas online

O PS apresenta esta sexta-feira uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 no sentido de reduzir de 23% para 6% o IVA aplicado às publicações de jornais e revistas em suporte digital.

Se esta proposta for aprovada em sede de debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2019, as publicações em suporte digital passarão a ter a mesma taxa de IVA, a mínima de 6%, já aplicada às publicações de jornais e revistas em suporte de papel.

Fonte da bancada socialista disse à agência Lusa que, com esta medida, o PS pretende "contribuir para a sustentabilidade económica dos órgãos de comunicação social que fizeram investimentos nos suportes digitais das suas publicações".

Ainda de acordo com a mesma fonte, o PS quer ainda "contribuir para a migração" da informação em suporte de papel para o digital.

Um membro da bancada socialista referiu também à agência Lusa que a oportunidade da medida do PS se relaciona diretamente com o facto de, em 02 de outubro passado, ter sido aprovada uma diretiva europeia sobre esta matéria.

O IVA é o imposto mais harmonizado a nível europeu e os Estados membro só podem mexer nas taxas se elas estiverem enquadradas nas regras europeias.

Apesar de o setor há muito criticar a discriminação da tributação das publicações em função do suporte em que elas se apresentam, os governos estavam de pés e mãos atados. A nova diretiva veio dar liberdade aos Estados membros para harmonizarem as taxas entre o papel e o ditigital, e Portugal está entre os que aproveitou a oportunidade.