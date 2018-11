Sonae Capital vende loteamento Efanor junto ao NorteShopping

Ativo histórico do universo criado por Belmiro de Azevedo foi vendido por 30 milhões de euros. Em causa está um terreno junto ao NorteShopping que passa para o portfólio da Grandavenue 72

A Sonae Capital vendeu a empresa Prédios Privados - Imobiliária SA, dona do Loteamento Efanor, em Matosinhos, à Grandavenue 72 - Sociedade Imobiliária por 30 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a empresa liderada por Miguel Mata.

O negócio deste ativo histórico da Sonae enquadra-se na "estratégia que a empresa tem vindo a desenvolver de alienar ativos não core, com o objetivo de financiar novas oportunidades de investimento e potenciar o crescimento do seu portfólio", diz a Sonae Capital em comunicado.

O Loteamento Efanor, agora vendido, tem 104.785 metros quadrados de área bruta de construção acima do solo, maioritariamente destinados a construção residencial, mas com uma parcela destina a serviços,

A Sonae Capital. agora liderada por Miguel Gil Mata, que substitui Cláudia Azevedo na presidência executiva, detinha no final de setembro de 2018 ativos imobiliários no valor de 420,5 milhões de euros e diz que este negócio tem um impacto positivo de dois milhões de euros no seu capital próprio.

No primeiro semestre do ano, a Sonae Capital tinha anunciado o acordo promessa de compra e venda da UNOP 3, em Tróia, por 20 milhões de euros. Em 2016, os acordos para venda ao grupo ROSP das UNOPs 7, 8 e 9, também em Troia, somaram 50 milhões de euros.