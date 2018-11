Libra esterlina cai após demissão de ministro britânico para o Brexit

Em relação ao euro, a libra esterlina enfraqueceu mais de um por cento, para 88,06 pence

A libra esterlina caiu 1 pct contra o euro e o dólar, e as 'yields' das obrigações britânicas caíram drasticamente esta quinta-feira, após notícias de que o ministro britânico do Brexit, Dominic Raab, se tinha demitido.

Num sinal de quão duro pode ser o voto no Parlamento britânico, a mais recente demissão mostra o tamanho da tarefa que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, enfrenta em conseguir que o Parlamento aprove seu projecto de separação da União Europeia.

As 'yields' das obrigações britânicas caíram, enquanto as últimas manchetes Brexit impulsionaram a procura por activos de ports seguro, com o 'benchmark' a 10 anos da Alemanha a cair 3 pontos-base para 0,364 pct - o seu nível mais baixo em mais de duas semanas.