Estivadores prolongam greve até janeiro de 2019

Os estivadores associados do SEAL - Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística, representados em oito portos nacionais (Leixões, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, Caniçal, Ponta Delgada e Praia da Vitória), decidiram avançar para uma greve ao trabalho suplementar até ao primeiro dia de 2019.

Em comunicado difundido já ao final da noite de quinta-feira, os responsáveis do SEAL dizem que, depois de quase um mês em que a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, “entendeu desaparecer do mapa portuário, voltou hoje a terreiro, pressionada pela necessidade de esclarecer o seu envolvimento no tráfico de ‘escravos’ entre portos nacionais”.

No entanto, os estivadores acusam a ministra de nada ter dito de sobre o assunto, não obstante a gravidade da acusação, “que continua a ter que ser esclarecida”.

O SEAL sublinha, no mesmo documento, que há 22 meses que os seus sócios são discriminados em termos salariais em virtude da sua opção sindical. E acrescentam que “há cerca de ano e meio, alertámos para essa ilegalidade através da divulgação de um manifesto público. No dia 5 de Junho deste ano, organizámos uma jornada de luta para chamar a atenção do país para a precariedade extrema que se vive nos portos, muito em especial no porto de Setúbal. No dia 27 de Julho, declarámos uma jornada de luta a nível nacional com o objetivo de chamar a atenção do país para a discriminação em termos salariais dos sócios do SEAL, especialmente nos portos de Leixões e do Caniçal”.

No entanto, e ainda segundo o sindicato dos estivadores, na sequência do anúncio daquele dia de luta, “os três grupos económicos que dominam os portos nacionais decidiram rasgar o acordo que tinham assinado em Lisboa como forma de retaliação pela jornada de luta de apenas um dia (o referido dia 27 de Julho)”.

Esse ato que os estivadores consideram “irresponsável e unilateral” de denúncia de um acordo que demorou oito meses a negociar “constituiu uma nítida declaração de guerra ao livre exercício sindical por parte do SEAL”.

Por tudo isso, o sindicato anuncia agora uma greve ao trabalho suplementar até ao início do próximo ano.