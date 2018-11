Costa anuncia 130 congressos e um pacote de novos apoios ao turismo em ano das eleições 

O primeiro-ministro foi ao congresso dos hoteleiros anunciar a criação de mais linhas e apoios a fundo perdido para o turismo. E deixou expressas as suas preocupações com o Brexit

Em 2019 Portugal vai receber mais 130 congressos, o Governo vai criar uma nova linha de apoios de 130 milhões de euros para financiar a criação de projetos turísticos (a Capitalizar Turismo), além de lançar apoios a fundo perdido de 40 mil euros por projeto para as PME do sector melhorarem a eficiência energética e ambiental. Estas foram algumas das novidades anunciadas por António Costa, primeiro-ministro, na abertura do congresso da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que começou esta quinta-feira em Lisboa, no pavilhão Carlos Lopes, e decorre até 16 de novembro., sob o tema "Turismo: que futuro queremos?".

No congresso dos hoteleiros, Costa fez um balanço dos apoios ao turismo realizado pelo seu Governo: lembrou que nos últimos três anos foram apoiados 1271 projetos turísticos envolvendo investimentos de 1500 milhões de euros e também que foram criadas 229 rotas e 285 novas operações aéreas. Enfatizou o "grande contributo que o turismo tem dado ao país" e recordou que os resultados do sector "foram os mais altos de sempre em 2017, em que tivemos 400 mil pessoas a trabalhar em turismo e o sector gerou receitas de 15 mil milhões de euros".

O primeiro-ministro garantiu aos participantes no congresso da hotelaria que "podem contar com o Governo como um parceiro ativo nos próximos anos". E deixou expressa a preocupação com a saída do Reino Unido da União Europeia, cujo acordo já foi assinado, defendendo ser "essencial fazer um trabalho específico no mercado britânico, que historicamente é o principal mercado turístico para Portugal, e já estamos a sentir uma redução nestes turistas".

Não baixar os preços nos hotéis por causa da falta do aeroporto, apela a AHP

Na abertura do congresso Raul Martins, presidente da AHP, também apelou ao primeiro-ministro que "é vital concretizar o acordo celebrado entre o Governo e a Vinci para a construção do aeroporto do Montijo", sustentando que esta infraestrutura, a par das alterações nos aeroportos Humberto Delgado e Francisco Sá Carneiro, levarão a"fazer crescer o número total de passageiros em mais de 25% e permitir um aumento do PIB nacional de 2 pontos percentuais, atingindo a média europeia de 10% para o turismo ".

Raul Martins advertiu os hoteleiros que "os próximos dois a três anos, até à construção do novo aeroportos em Lisboa, não permitirão o ritmo de crescimento na ocupação e preço médio dos últimos três anos". Mas diz que esta não pode ser uma "razão para reduzir os preços, mas sim para aumentar o valor percepcionado e o serviço prestado", pois só assim poderemos enfrentar a nossa concorrência direta". Em 2017 o preço médio dos hotéis cresceu 12% e em 2018 deverá subir mais de 7%, segundo adiantou o presidente da AHP.