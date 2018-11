Câmara de Cascais quer duplicar taxa turística como "gavetinha para ir buscar dinheiro e financiar a segurança"

Tal como Lisboa, também a câmara de Cascais se prepara para duplicar a taxa turística no próximo ano de €1 para €2 por noite. Trata-se de uma medida "que vai estar no orçamento municipal em 2019", segundo adiantou Carlos Carreiras, presidente da câmara de Cascais, no congresso da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) que decorre em Lisboa até 16 de novembro, subordinado ao tema: "Turismo: que futuro queremos?".

Carlos Carreiras defendeu que parte das taxas turísticas e das contrapartidas do jogo devem ser aplicadas no reforço dos recursos de segurança, e também reverter em medidas de benefício aos residentes, nomeadamente em matéria de transportes públicos.

"Há várias 'gavetinhas' onde podemos ir buscar dinheiro sem carregar nos impostos sobre as famílias", sustentou o autarca de Cascais no congresso dos hoteleiros, defendendo que "as receitas geradas com o turismo e os hotéis podem ser usadas para reforçar componentes que sejam benéficas para os munícipes".

O reforço das forças de segurança é crítico neste campo, destacou Carreiras. "Tenho uma esquadra da PSP em Cascais que é uma casa de horrores, tem péssimas condições, um turista que se vá lá queixas enquanto vítima sente-se duplamente vitimizado, só de entrar lá apetece fugir".

O autarca frisou que as receitas do jogo ou das taxas turísticas devem aqui ser aplicadas. "Vamos ter em Cascais o encontro de Harley Davidson em Julho do próximo ano. Se eu faço um investimento para atrair este evento, porque não afetar uma parte das verbas para a segurança, que neste campo é uma matéria-prima importante?", questionou.

Fernando Medina, presidente da câmara de Lisboa, lembrou que a duplicação da taxa turística em 2019 vai reverter na criação de um grande centro de congressos, que era uma velha aspiração do sector. "Tomamos esta decisão para não perder a Web Summit. Mas temos agora de nos organizar para ir buscar eventos com uma dimensão que antes não tínhamos. Vamos subir de divisão, e este é um bom desafio", garantiu Medina.