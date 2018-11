Maré vermelha nas Bolsas. Atenas lidera quedas na Europa. Lisboa escapa

Depois da Ásia ter encerrado esta quarta-feira com perdas, com exceção de Tóquio, a maioria das praças da zona euro fechou no vermelho. Destacaram-se nas quedas Atenas, Dublin e Milão. Em Lisboa, o índice PSI 20 escapou, ficando ligeiramente acima da linha de água, com um avanço de 0,08%

Jorge Nascimento Rodrigues Jornalista