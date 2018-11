Juros italianos sobem depois de governo rejeitar exigências de Bruxelas

Os juros (yields) das obrigações italianas a 10 anos subiram 10 pontos-base esta quarta-feira no mercado de dívida abrindo em 3,5%,um nível que já não se registava desde 25 de outubro, depois do chumbo pela Comissão Europeia (CE) do orçamento italiano para 2019.

A alta dos juros italianos é a primeira reação negativa do mercado secundário da dívida à carta enviada ao final de terça-feira para Bruxelas pelo ministro Giovanni Tria, rejeitando as exigências da CE para retificação da política de expansão orçamental prevista para 2019.

O efeito negativo da carta de Tria também está a registar-se esta quarta-feira no mercado de ações em Milão. O índice MBI da Bolsa milanesa abriu no vermelho, registando uma queda de 1,8%, por enquanto, a maior na zona euro.

A subida dos juros italianos não contagiou, por agora, os juros das Obrigações do Tesouro (OT) português. No prazo a 10 anos, os juros das OT subiram de 1,95% no fecho de terça-feira para 1,96% na abertura desta quarta-feira. Portugal realiza esta quarta-feira um leilão de dívida a 5 e 10 anos, onde provavelmente irá pagar mais aos investidores do que nos leilões anteriores similares.

Itália mantém metas de défice, mas reduz mais rapidamente a dívida

A resposta do governo italiano a Bruxelas era previsível. Numa carta enviada em italiano - e não em inglês, como as anteriores - Roma não aceita o chumbo do orçamento para 2019 pela Comissão e mantém as metas expansionistas do défice orçamental, nomeadamente 2,4% do PIB no próximo ano. A défice exigido por Bruxelas situa-se em 0,8%, o valor com que o anterior governo italiano do Partido Democrático se comprometera.

O ministro da Economia e Finanças Giuseppe Tria reafirma, também, as projeções de crescimento económico em Itália nos próximos três anos, que se situam acima das divulgadas pelas Previsões de outono da Comissão Europeia na semana passada e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) esta terça-feira, precisamente no dia limite para o envio da resposta de Roma a Bruxelas.

Tria introduz na estratégia orçamental o que chama de três "importantes inovações".

Primeiro, promete uma aceleração da redução do peso da dívida pública no PIB até 2021. O rácio desce já para menos de 130% em 2019 e deverá cair para 126% em 2021, sete décimas menos do que o previsto no 'esboço' de orçamento enviado em 15 de outubro. Essa redução será conseguida por meio do encaixe de €18 mil milhões em privatizações entre 2018 e 2020 que serão colocados no Fundo de Amortização da Dívida.

Em segundo lugar, garante que o governo vai exercer uma monitorização para que o défice não derrape dos 2,4% do PIB em 2019. O rácio de 2,4% será considerado um teto, um "limite intransponível". Recorde-se que, nas previsões avançadas pela Comissão e pelo FMI, o défice em 2019 deverá subir para 2,9% e 2,7% respetivamente. Bruxelas e Washington consideram que o crescimento económico será muito inferior ao previsto por Roma, pelo que o rácio tenderá a subir, só por esse efeito.

Finalmente, propõe que um conjunto de "despesas excecionais" no investimento público, exigidas pelas recentes catástrofes, sejam consideradas no âmbito da flexibilidade que as regras europeias permitem face a acontecimentos excecionais.