Em Portugal já se vendem negócios por catálogo (e por menos de mil euros)

Qualquer semelhança entre fast-food e o novo conceito de fast-business, proposto pela equipa de fundadores da startup Ready2Start, será mais do que mera coincidência. O princípio é basicamente o mesmo: simplificar a vida dos utilizadores. A forma de o operacionalizar é que é distinta. Se a primeira resolve os problemas pela barriga, a segunda promete “resolver todos os problemas de começar negócios”, explica António Lucena de Faria, co-fundador da Ready2Start e atual CEO da empresa.

O projeto tem mais de uma década na cabeça do CEO, mas só ganhou forma nos últimos anos, com a chegada de outros empreendedores ao projeto - Sara Aguiar, Martim Caldeira e Joana Beirão - e com o apoio da aceleradora de negócios Fábrica de Startups. A Ready2Start foi formalmente lançada durante a Web Summit e não mais é do que um catálogo de ideias de negócios testadas, em dez sectores de atividade distintos, onde o potencial empreendedor pode escolher o que mais se adequa às suas ambições ou até personalizar uma ideia própria. Depois, basta encomendar e recebe o seu futuro negócio em casa, como se de uma caixa de experiência se tratasse.

O objetivo, explicam os empreendedores, é diminuir o risco associado ao lançamento de qualquer projeto empresarial e guiar os potenciais empreendedores ao longo de todo o processo inerente à criação do negócio. O que cada caixa contém é uma espécie de guia detalhado para passar da ideia à implementação no mercado, tendo em conta as especificidades de cada sector. “A caixa inclui o acesso ao branding, website funcional, presença nas redes sociais, sistema de faturação e gestão de recebimentos, pagamento de impostos automatizados e manuais de instruções passo a passo que garantem a fácil gestão do negócio, tornando-o numa experiência acessível, agradável e fácil”, avança o CEO.

RECEIO DO FRACASSO TRAVA INICIATIVA

A equipa recorda que o estudo mais recente da Amway - O Global Entrepreneurship Report 2018 -, que analisa a dinâmica global do empreendedorismo, deixou claro que quase seis em cada dez portugueses (56%) gostariam de ter um negócio próprio, mas só 35% arriscam tornar-se empreendedores. O medo de fracassar continua a ser um dos principais entraves à iniciativa empresarial.

É exatamente a pensar nestes que a Ready2Start nasceu. Ao desenvolver caixas de negócios com todas as especificidades sectoriais que lhe estão associadas, “a Ready2Start permite a qualquer pessoa escolher o negócio com que mais se identifica e receber um pacote que permite começá-lo em menos de 24 horas” de forma simples, rápida e com menor grau de risco, explica Martim Caldeira, cofundador do projeto.

A equipa não divulga quanto investiu para lançar este projeto, mas garante que o arranque foi favorecido pelo contexto positivo e de crescimento económico do país, “beneficiando do apoio e desenvolvimento do ecossistema português de empreendedorismo”. E prevê que o breakeven possa ser atingido rapidamente.

Focado preferencialmente em três segmentos-alvo - mulheres com iniciativa e espírito empreendedor, jovens que procuram lançar-se no mundo do empreendedorismo e reformados ou desempregados que ambicionam uma nova atividade - a Ready2Start quer, nos próximos seis meses, comercializar 50 negócios. Há-os de sectores tão diversos como a tradução, alojamento local, turismo, consultoria financeira, fotografia, contabilidade, artesanato ou saúde e bem-estar e cada caixa tem um custo de €995.

A equipa está de olhos postos em novos parceiros que possam associar-se ao projeto, sejam eles incubadoras de empresas, espaços de coworking ou outras startups de serviços/produtos complementares, e já antecipa contratações - pelo menos cinco, nos próximos seis meses - na área da gestão e do marketing.