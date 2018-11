Chiado é a 33.ª zona comercial mais cara do mundo

A localização mais cara de Portugal, para o comércio de rua, é o Chiado, em Lisboa. Desde 2013, as rendas mais caras nesta zona da capital valorizaram 44%. Por exemplo na Rua Garret, o custo de uma renda situa-se nos 1.560 euros por metro quadrado, por ano.

De acordo com a consultora imobiliária Cushman & Wakefield (C&W) – que esta quarta-feira publicou o seu mais recente estudo anual Main Streets Across the World, conclui também que o valor registado na Rua Garret é cinco vezes superior ao de há 30 anos. O Chiado é agora a 33ª localização mais cara do mundo, num conjunto de 446 zonas analizadas.

A zona de Causeway Bay, em Hong Kong ultrapassou novamente a 5.ª Avenida, em Nova Iorque, tornando-se a localização comércio de retalho mais cara do mundo, o que pode ser justificado pela queda abrupta dos valores de renda na cidade norte-americana.

As rendas na 5.ª Avenida desceram dos 28.262 euros anuais por metro quadrado para os 20.733, enquanto em Hong Kong o valor anual de renda por metro quadrado está nos 24.606 euros.

Londres lidera na Europa

Na Europa, e ainda segundo aquele estudo, o primeiro lugar (terceiro do ranking global) é ocupado pela New Bond Street, em Londres, com rendas de cerca de 16.000 euros anuais por metro quadrado, seguida pelos Campos Elísios em Paris em quarto lugar com rendas anuais de 13.992 euros e a Via Montenapoleone em Milão alcançando os 13.500 euros.

Recorde-se que há 30 anos, na primeira edição do estudo Main Steets Across the World, a localização mais cara do mundo era a rua 57 em Nova Iorque com rendas de 4.071 euros/ano/m2. Já em Portugal, a localização de comércio mais cara na mesma altura era a Avenida da Liberdade com rendas de 312 euros/ano/m2.

Marta Esteves Costa, associada e diretora do departamento de pesquisa da C&W, explica que “a estabilidade de Lisboa no ranking é explicada pelo crescimento do formato de comércio de rua globalmente, fruto de um também aumento do turismo à escala mundial. Ainda assim, as ruas de Lisboa, e também do Porto, mantém-se extremamente atrativas e dinâmicas, revelando a sustentabilidade deste formato de comércio no nosso país, cada vez mais direcionado não só para o turismo, mas também para os residentes”.

Os valores nas restantes zonas de Lisboa e também na cidade do Porto retratam, segundo a C&W, um mercado em crescimento, registando uma evolução positiva desde 2013.

Em Lisboa, a renda prime (mais cara) na Avenida da Liberdade situa-se nos 1.140 euros por m²/ano e a Baixa ultrapassou, pela primeira vez, os valores praticados na Avenida da Liberdade: atualmente nos 1.260 euros/m²/ano e retratando um aumento nos últimos 9 meses de 20%.

No Porto os valores são inferiores, mas revelam crescimentos equivalentes: no 3.º trimestre de 2017 a renda na Rua de Santa Catarina cifrava-se nos 900 euros por m²/ano, com um aumento mais de 15% face a 2017.