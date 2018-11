A salvo do contágio italiano, Portugal colocou €1250 milhões para pagar ao FMI

O Tesouro colocou esta quarta-feira a totalidade do que pretendia no leilão de Obrigações do Tesouro a 5 e a 10 anos e pagou 1,908% na emissão de longo prazo, menos do que no leilão anterior em outubro. O montante destina-se a realizar um reembolso antecipado ao Fundo Monetário Internacional

Portugal colocou esta quarta-feira €1250 milhões num leilão de Obrigações do Tesouro (OT) a 5 e a 10 anos, pagando menos no prazo mais longo do que na operação anterior em outubro. O contágio italiano não afetou a emissão de dívida portuguesa.

"O custo de respetivamente 0,702% e 1,908% a 5 e 10 anos pode ser considerado bastante satisfatório, tendo em conta que, por esta altura, o mercado secundário negoceia cerca de 3 ponto-base acima destes valores. Havia o risco de um contágio de Itália, que esta manhã viu a sua dívida a 10 anos a pagar o máximo das últimas três semanas, nos 3,54% depois de o mercado não ter recebido bem a nova proposta de Orçamento apresentada a Bruxelas", refere Ricardo Marques, da consultora Informação de Mercados Financeiros. Por seu lado Filipe Silva, diretor de gestão de ativos do Banco Carregosa, sublinha que "a procura foi muito boa e o Tesouro português conseguiu os 1250 milhões de euros pretendidos. Continua a ser muito positiva a emissão de dívida de médio (5 anos) e de longo prazo (10 anos) a taxas baixas. É assim que se consegue reduzir o custo médio da dívida portuguesa”.

O montante emitido destina-se a realizar um pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Dois reembolsos ao FMI de €1,9 mil milhões estavam programados para 2021 e 2022. O Estado está a pagar um custo médio anual de 4,4% pela dívida de €4,6 mil milhões que ainda tem ao FMI no âmbito do empréstimo que recebeu no resgate da troika.

A taxa paga a 10 anos foi inclusive inferior aos juros (yields) de 1,95% registados esta quarta-feira no mercado secundário.

O Tesouro emitiu €498 milhões na OT que vence em 2023 pagando uma taxa de 0,702%, superior a 0,647% pago no leilão anterior em setembro, mas abaixo do juro de 0,75% registado esta quarta-feira no mercado secundário. No prazo mais longo, colocou €752 milhões a uma taxa de 1,908%, abaixo de 1,939% pago no leilão de outubro e do juro de 1,95% registado esta quarta-feira no mercado secundário.

A procura foi, no entanto, inferior à verificada nos dois leilões anteriores: 2,33 face a 3,76 no prazo a 5 anos e 1,91 face a 2,78 no prazo a 10 anos.