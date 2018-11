A inovação que agrega o Oeste

As declarações dos principais protagonistas do terceiro summit do "Os Nossos Campeões", projeto que junta SIC Notícias, Novo Banco e Expresso

Para António Ramalho, CEO do Novo Banco, "os verdadeiros campeões da economia estão espalhados por todo o país" "É um orgulho ver um trabalho de família reconhecido", diz Bernardo Alves, administrador da Riberalves "É bom saber que alguém está com os olhos postos naquilo que se faz em Portugal", garante Gonçalo Pereira, gerente da MVP Gin Um projeto que ajuda "a chamar a atenção para uma região", atira Jorge Santos, diretor-geral da Vipex "Espero que isto ajude a inspirar pessoas", confessa Luís de Matos, CEO da Empresa Luís de Matos Produções "Temos que estar entre os melhores", atira Raquel Aguero Mercado, representante da Academia de Ballet e Dança Annarella Sanchez Sónia Tavares, vocalista e fundadora dos The ,Gift não tem dúvidas: "o produto nacional é fantástico" "Grande parte do meu negócio é fazer a coisa que mais gosto de fazer", diz o surfista Tiago Pires