Web Summit: Movimentos com cartões estrangeiros aumentam 20,5%

Os movimentos com cartões estrangeiros aumentaram 20,5% durante a realização da edição deste ano da Web Summit, em Lisboa, em comparação com igual período do ano passado, segundo a SIBS.

Os dados foram esta terça-feira divulgados pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS) e são relativos ao número de compras e levantamentos realizados na rede Multibanco e ATM Express.

Do total de compras, 48,5% dos pagamentos foram feitos nos setores da restauração e supermercados.

Os visitantes do Reino Unido (com 15% do total) foram os que mais operações efetuaram durante o evento que decorreu na semana passada e que contou com cerca de 70 mil visitantes de 159 nacionalidades.

Depois do Reino Unido, seguiu-se a França (12,7%), EUA (7,5%), Espanha (7,4%) e Alemanha (6,6%).

Os dados são relativos a operações de compras e levantamentos com cartões estrangeiros realizadas de 03 de novembro até às 20:00 de 08 de novembro de 2018, em comparação com os respetivos períodos homólogos.

Na edição de 2017 os movimentos com cartões estrangeiros tinham aumentado 46,3%.