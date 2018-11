Receitas trimestrais da Vodafone Portugal avançam 0,6%

As receitas totais da Vodafone Portugal no período de julho a setembro (o segundo trimestre do ano fiscal 2018/2019 do grupo Vodafone) ascenderam a 266 milhões de euros, mais 0,6% do que em igual período do ano passado, informou a empresa em comunicado.

As receitas de serviços, que se fixaram em 251 milhões de euros, apresentaram um crescimento homólogo de 1,1%, revelou a Vodafone Portugal, destacando principalmente uma "evolução consistente do serviço fixo".

No semestre de abril a setembro as receitas totais da Vodafone Portugal cifraram-se em 520 milhões de euros, mais 1,9% do que no ano passado, e as receitas de serviços cresceram 2,3%, para 490 milhões.

O presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, comenta, no mesmo comunicado, que "o serviço móvel apresenta uma progressiva recuperação, permitindo à Vodafone manter a sua posição de relevo nesse segmento, e no negócio fixo a Vodafone continua a reforçar a sua quota de mercado".