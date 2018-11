Lisboa tem mais de 7 mil edifícios por reabilitar. Veja onde estão

Prédios devolutos, em mau estado ou à beira da ruína, continuam a existir aos milhares pela cidade, mesmo nas zonas históricas mais valorizadas. Um mapa onde é possivel comparar em cada zona de Lisboa o número de imóveis que se encontram degradados ou sem utilização face ao 'stock' de habitação existente

Lisboa tem atualmente 7.230 edifícios "em mau ou péssimo estado de conservação", a par de um total de 2.626 imóveis total ou parcialmente devolutos, o que é um sinal revelador que há margem para as obras de reabilitação prosseguirem a ritmo acelerado na cidade nos próximos anos.

Mesmo nas zonas históricas onde o metro quadrado está mais valorizado, continua a haver um elevado numero de prédios a precisar de obras urgentes. No Castelo, Alfama e Mouraria há 259 edifícios muito degradados, na zona envolvente da avenida Almirante Reis este número eleva-se a 503. Veja aqui onde estão os edífícios que é preciso reabilitar em Lisboa, a partir do Estudo Urbanístico do Turismo em Lisboa - 2018, elaborado pela Câmara Municipal de Lisboa.