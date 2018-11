Kaspersky inicia processamento de dados de utilizadores europeus em Zurique

A Kaspersky Lab inaugurou esta terça-feira em Zurique o primeiro Centro de Transparência, no âmbito da Iniciativa de Transparência Global, que permite a governos e parceiros autorizados acederem a avaliações do código da empresa, atualizações de software e regras de identificação de ameaças, entre outros elementos.

O objetivo, em 2020, abrir novos centros de Transparência na América do Norte e Estados Unidos.

Também hoje a empresa deu início ao compromisso de realocação da produção de software e dos servidores que armazenam e processam os ficheiros suspeitos e maliciosos partilhados voluntariamente pelos seus clientes, começando pelos dados dos clientes europeus.

A transferência dos dados partilhados pelos utilizadores europeus para centros de dados em Zurique, na Suíça, deverá ficar concluída até ao final de 2019.

Os dados que os utilizadores decidem partilhar com a empresa russa de cibersegurança incluem ficheiros suspeitos ou maliciosos e metadados enviados pelos produtos da empresa para a Kaspersky Security Network (KSN), de modo a serem analisados automaticamente. São apenas parte dos dados processados pela Kaspersky, embora a empresa assegure que são “os mais importantes”.

“Não temos nada a esconder”

O anúncio da Iniciativa de Transparência Global coincidiu com as suspeitas, no ano passado, de que o software de antivírus da empresa teria sido utilizado ao serviço da ciberespionagem russa.

“Começámos a pensar na criação de um Centro de Transparência antes disso, mas essa situação estimulou-nos um bocado”, explicou Eugene Kaspersky aos jornalistas esta terça-feira, à margem da cimeira de Transparência da empresa, em Zurique. “Isto é mais uma prova de que não temos nada a esconder.”

O presidente e diretor executivo da empresa russa de cibersegurança frisou, repetidas vezes: “Não temos qualquer pressão do Governo russo.”

Como parte da Iniciativa de Transparência Global a Kaspersky Lab contratou uma empresa de auditoria, considerada uma das Big Four, para realizar auditorias às empresa.

A Kaspersky posiciona-se assim como "a primeira empresa de cibersegurança a abrir um centro de transparência". "Este passo é um teste. Não sei se a nossa abordagem está completamente certa, pode estar errada em alguns detalhes", sublinhou Anton Shingarev, vice-presidente de Assuntos Públicos da Kaspersky Lab.

Proteção de dados e neutralidade Suíça

Esta primeira fase do programa corresponde a um investimento de três milhões de dólares, de um total de 12 milhões de dólares estimado pela empresa.

Às atividades iniciadas esta terça-feira, a empresa afirma, sem especificar datas, que irá seguir-se a realocalização do processamento de dados para outras regiões e ainda a deslocalização da produção de software para a cidade suíça.

"A Suíça foi uma escolha natural", realçou Anton Shingarev, vice-presidente de Assuntos Públicos da Kaspersky Lab. "É um país com leis de proteção de dados muito fortes e conhecida pela sua independência e neutralidade. Ficar longe da política é a única forma que as empresas têm de sobreviver e ser independentes."

O Expresso viajou a convite da Kaspersky Lab.