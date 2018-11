Itália pagou juros mais baixos no dia da resposta ao chumbo de Bruxelas

O Tesouro italiano colocou esta terça-feira €3000 milhões em obrigações a 3 e a 7 anos, tendo pago taxas mais baixas do que em outubro. A 20 anos pagou mais do que na operação realizada em julho, mas abaixo dos juros de mercado. O leilão decorreu no dia em que o governo italiano terá de enviar carta à Comissão Europeia em resposta ao chumbo do orçamento para 2019

No dia em que o governo italiano terá de enviar para a Comissão Europeia uma carta de resposta ao chumbo do orçamento para 2019, o Tesouro italiano pagou aos investidores juros mais baixos nos leilões de obrigações a 3 e a 7 anos do que nas operações similares realizadas em outubro, o mês em que o prémio de risco atingiu um máximo de cinco anos. A 20 anos, o Estado italiano pagou uma taxa mais elevada do que no leilão anterior de julho, mas ligeiramente abaixo do juro (yield) no mercado secundário..

Itália colocou esta terça-feira €5500 milhões de euros em obrigações a 3, a 7 e a 20 anos.

No prazo mais curto colocou €2500 milhões tendo pago uma taxa de 1,98%, acima dos juros no mercado secundário, mas muito abaixo de 2,51% que pagou no leilão similar de outubro. Contudo, o juro pago esta sexta-feira e em outubro está muito acima de 0,07% que o Tesouro pagou no leilão de maio, antes da formação do atual governo de coligação da Liga com o Movimento 5 Estrelas.

A sete anos, o Tesouro emitiu €1750 milhões a uma taxa de 3,12%, abaixo de 3,28% pago em outubro, mas acima de 1,34% pago no leilão de maio.

No prazo mais longo, o Estado colocou €1250 milhões pagando uma taxa de 3,9%, acima de 3,28% pago no leilão de julho, mas muito acima do juro de 2,987% pago aquando do lançamento desta linha de obrigações a 20 anos em janeiro.

Após o aviso de Bruxelas a 18 de outubro de que o orçamento para 2019 apresentado pelo governo italiano se desviava significativamente das regras europeias em matéria de ajustamento orçamental e da dívida, o prémio de risco da dívida italiana de longo prazo subiu acima de 300 pontos-base (3 pontos percentuais acima do custo de financiamento da dívida alemã a 10 anos). Chegou a atingir 338 pontos-base, um máximo de cinco anos em 19 de outubro. Em novembro, o prémio desceu, mas está, de novo, a subir há seis sessões consecutivas. Esta terça-feira aumentou para 311 pontos-base na abertura, mas está a descer ligeiramente.

As previsões dos analistas não apontam para que o governo italiano proceda a uma correção da sua meta de défice orçamental para 2019 (2,4% do PIB, muito acima do objetivo de 0,8% com que o governo anterior do Partido Democrático se havia comprometido) na carta que vai enviar para Bruxelas até à meia noite de hoje. Apesar da continuação do braço de ferro entre Roma e Bruxelas, o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, afirmou-se "bastante otimista" de que haverá "uma boa solução" no diálogo entre o governo italiano e a Comissão Europeia.