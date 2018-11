Governo reduz défice à custa do PIB, juros e dividendos, diz Conselho das Finanças Públicas

O Conselho das Finanças Públicas considera que a redução do défice para 0,2% do PIB em 2019 projetada pelo Governo depende essencialmente do crescimento da economia, da poupança com juros, de dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos e de menos dinheiro para o setor financeiro. Segundo o parecer sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2019, o CFP estima que as novas medidas de política orçamental apresentadas pelo Governo não contribuam para a redução do défice e que representem até um ligeiro agravamento de 81 milhões de euros.

“A melhoria do saldo orçamental continua a depender dos efeitos da conjuntura económica, da redução da despesa com juros, de dividendos a receber do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos e da redução de apoios ao sector financeiro”, refere o parecer o CFP cuja presidente, Teodora Cardoso, será amanhã ouvida na Assembleia da República no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2019.

E o CFP faz as contas aos diferentes efeitos. O défice parte de 1457 milhões de euros em 2018 para 385 milhões no próximo ano. Para esta descida, o cenário macro e outros efeitos (onde entra o impacto do andamento do PIB nas contas mas também outras impactos que não são capturados nas restantes rubricas) contribuem com 1602 milhões de euros, os dividendos do BdP e CGD com 326 milhões de euros e as medidas temporárias com 205 milhões de euros. Em compensação, há efeitos negativos que agravam o défice face a 2018 relacionados com os impactos que transitam – o chamado carry over – que vale 981 milhões ao qual acrescem os 81 milhões de euros das novas medidas.

O CFP avisa que o crescimento do PIB - que o Governo projecta que seja de 2,2% em 2019 embora haja várias previsões menos otimistas - e os juros se encontram, “ por natureza, sujeitos a flutuações que as políticas nacionais só limitadamente podem influenciar, mas cujos efeitos devem estar preparadas para atenuar”. No caso do crescimento de 724 milhões de euros na receita de IVA, que nas contas do Orçamento será responsável por 55% do aumento da receita fiscal em 2019, o parecer avisa que tem subjacente um crescimento nominal bastante acima dos 3,3% estimados para o consumo privado e que isso pode ser um risco.

Sobre as poupanças esperadas com juros, o CFP refere ainda que, “apesar de a Proposta de Orçamento do Estado para 2019 classificar a poupança em juros como uma nova medida de política não é apresentada uma especificação suficiente que permita excluir a possibilidade de esta poupança decorrer na quase totalidade de condições de mercado mais favoráveis do que o antecipado aquando da elaboração do Programa de Estabilidade 2018-2022. “. Acrescenta também que apenas uma pequena parte destas poupanças pode ser atribuída a novas medidas especificadas de política, nomeadamente na amortização antecipada do empréstimo concedido pelo FMI” e que não são elencadas “outras medidas de gestão de dívida que possam justificar a quantificação apresentada”.

Ajustamento estrutural é curto

Uma das conclusões do CFP é que o saldo estrutural (corrigido do ciclo económico e sem efeitos extraordinários) não cumpre os mínimos de ajustamento impostos pelas regras europeias nem pela lei de enquadramento orçamental. Mais concretamente, o CFP estima valores de défice estrutural de 1,1% em 2017, 1% este ano e 0,8% em 2019. Estes valores são calculados pelo CFP a partir dos dados do Orçamento do Estado embora com diferentes classificações para as receitas e despesas. O Governo tem valores de 1,1%, 0,6% e 0,3%.

“O CFP estima que a melhoria programada do saldo estrutural subjacente à Proposta de Orçamento do Estado ascenda a 0,2 p.p. do PIB em 2019 e 0,1 p.p. em 2018”, conclui o parecer, O que significa que “este progresso é, em cada um dos anos, inferior ao necessário para garantir a melhoria de 0,5 p.p. do PIB estabelecida na Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) e a melhoria de 0,6 p.p. do PIB decorrente do Pacto de Estabilidade e Crescimento”.

Ainda assim, lê-se no documento, “apesar de não garantir o ajustamento mínimo recomendado para 2019, a melhoria programada do saldo estrutural aponta para o cumprimento da regra de redução da dívida” que é imposta em função do nível de dívida de cada país.