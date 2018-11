FMI avisa que crescimento italiano vai estagnar, ao contrário do que promete o governo

O orçamento expansionista do governo italiano não vai gerar nenhum efeito multiplicador positivo na economia, alertam as conclusões publicadas esta terça-feira pela missão do Fundo Monetário Internacional que esteve em Itália. Pelo contrário, o crescimento vai estagnar em 1%

Os défices mais elevados previstos pelo governo italiano para estimular a economia não vão gerar um efeito multiplicador, pois a subida do prémio de risco da dívida vai anular o eventual impacto positivo, avisam as conclusões publicadas esta terça-feira pela missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) que esteve a analisar o país ao abrigo do Artigo IV do Fundo.

Segundo o FMI, a guerra que Roma desencadeou com Bruxelas, e que levou ao chumbo do orçamento italiano para 2019 pela Comissão Europeia no mês passado, não vai tirar a economia transalpina de um crescimento em torno de 1% nos próximos três anos, o mais baixo da zona euro.

O alerta é feito no próprio dia em que o conselho de ministros italiano vai aprovar a carta a enviar ainda esta terça-feira para Bruxelas, respondendo ao chumbo do ‘rascunho’ de orçamento enviado em outubro.

Disparo do prémio de risco vai anular efeito expansionista

“O impacto no crescimento dos estímulos [orçamentais] será incerto nos próximos dois anos e provavelmente negativo a médio prazo, se os spreads [prémio de risco da dívida soberana] persistirem”, dizem os técnicos do FMI. “O impacto positivo dos estímulos que é esperado a curto prazo – mesmo tomando em conta os nossos pressupostos de um multiplicador orçamental relativamente elevado – arrisca-se a ser anulado pelo efeito negativo da subida persistente dos spreads, na medida em que geram custos de financiamento mais elevados para o sector privado”, acrescenta o documento.

O FMI acaba por ser mais pessimista do que a própria Comissão Europeia sobre o andamento da economia italiana nos próximos três anos sob efeito da política orçamental expansionista do governo de coligação. Bruxelas, nas previsões de outono publicadas na semana passada, apontava para uma ligeira aceleração do crescimento da economia italiana para 1,2% e 1,3% nos próximos dois anos. O governo, sublinhe-se, fala de um efeito multiplicador nos próximos dois anos que levará a crescimentos de 1,5% e 1,6%. O Fundo fala de estagnação em torno de 1%, seguida de desaceleração a seguir.

FMI prevê défices mais baixos do que Bruxelas

No entanto, o Fundo é mais otimista do que a Comissão no que respeita ao descarrilamento dos défices orçamentais por parte do atual governo de coligação da Liga com o Movimento 5 Estrelas. Os técnicos do FMI apontam para um défice de 2,75% do PIB em 2019, subindo para 2,8% e 2,9% nos dois anos seguintes. Bruxelas considerou, na semana passada, que deverão subir para 2,9% já em 2019 e para 3,1% no ano seguinte, já acima da linha vermelha dos 3%. O governo, por seu lado, mantém um défice de 2,4% no próximo ano, com uma redução nos anos seguintes.

As projeções do Fundo para a dívida pública apontam para uma estabilização em torno de 130% do PIB nos próximos três anos, um rácio ligeiramente inferior ao previsto por Bruxelas. O governo prevê baixar para menos de 130% a partir de 2020.

Ajustamento modesto e gradual

Tendo em conta a vulnerabilidade da economia italiana a choques futuros, o FMI recomenda um ajustamento orçamental avançando com uma pacote de medidas do que designa tradicionalmente por reformas estruturais, mas advoga que seja “modesto e gradual”.

Na opinião dos técnicos, “uma meta de um pequeno excedente orçamental dentro de quatro a cinco anos, através de um ajustamento orçamental equilibrado, garante uma descida firme da dívida”.

Recorde-se que Bruxelas insiste que o governo italiano cumpra com a meta de redução do défice para 0,8% do PIB já em 2019, uma exigência que o ministro da Economia Giuseppe Tria já considerou "suicídio".