EDP quer duplicar venda de serviços adicionais aos seus clientes

A EDP Comercial quer alcançar até 2021 uma quota de 40% dos seus clientes cobertos por serviços adicionais, além do fornecimento de energia, revelou esta terça-feira Vera Pinto Pereira, administradora da EDP com o pelouro da comercialização.



A meta implica mais do que duplicar a posição atual da empresa, que no final de setembro tinha 18% dos seus clientes na Península Ibérica cobertos por serviços de valor acrescentado, segundo as contas publicadas pela EDP na semana passada.



Para cobrir 40% dos clientes com serviços, a EDP conta não só vender mais o serviço Funciona mas também outros produtos, como soluções de energia solar, de eficiência energética, planos de saúde, entre outros.



Vera Pinto Pereira acredita que o posicionamento da EDP é o acertado, apesar de a empresa não ter os preços mais competitivos no mercado residencial. "O preço é uma dimensão importante mas não é a única. O que a EDP proporciona é um conjunto de serviços de enorme qualidade", defendeu a gestora num encontro com jornalistas.



Na ocasião, a administradora da EDP apresentou uma nova campanha publicitária que a empresa produziu e fez um balanço dos seus primeiros sete meses na empresa.



Segundo a mesma responsável, este ano as vendas do serviço Funciona (que facilita a assistência técnica e reparações de eletrodomésticos) em Portugal estão a crescer 15%, enquanto a venda de serviços de eficiência energética a clientes empresariais está a crescer 37%.



Vera Pinto Pereira revelou ainda que no âmbito da internacionalização da EDP Comercial o Grupo irá nos próximos meses começar a vender eletricidade a clientes empresariais na Polónia, para onde já nomeou uma diretora-geral.



França, Itália e Texas são outras regiões onde a EDP irá comercializar energia, mas ainda sem um calendário definido.