Desequilíbrios na escolaridade em Portugal. Entre Lisboa e Castelo de Paiva estão o Irão e o Botswana

No mapa de Portugal, há 350 quilómetros a separar Lisboa de Castelo de Paiva. Quando se analisam os números da escolaridade e qualificação de recursos humanos, a distância entre a capital do país e a região do Tâmega e Sousa, que abrange este concelho, parece ainda maior.

Na Área Metropolitana de Lisboa, a escolaridade dos trabalhadores está nos 11,2 anos. É uma performance acima da média nacional (10,2) e, em especial, acima dos números apresentados no Tâmega e Sousa e no Vale do Ave, que aparecem com médias de 8,2 e 8,8 anos, respetivamente.

“Tâmega e Sousa e Ave parecem pertencer a outro país. A escolaridade média destas sub-regiões é inferior à de países como a Colômbia, Irão ou Botswana”, destaca o estudo “Assimetrias e Convergência Regional: Implicações para a Descentralização e Desconcentração do Estado em Portugal”, que a Associação Comercial do Porto apresentou hoje.

O trabalho, da responsabilidade da Universidade do Minho, com coordenação de Fernando Alexandre, mostra que as desigualdades regionais são muitas e a capital parece ficar mesmo longe do país real no que respeita à escolaridade e às qualificações dos recursos humanos.

Percentagem de diplomados de Lisboa triplica a do Ave

Se a percentagem de trabalhadores diplomados em Portugal é de 19%, na Área Metropolitana de Lisboa chega aos 26% e mais do que triplica os números do Tâmega e Sousa (8,8%) e do Vale do Ave (8,2%). Mais: Apenas 3% dos trabalhadores do Vale do Ave eram diplomados as áreas das Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, “o que pode por em causa a competitividade futura desta região industrial e exportadora”, alerta o estudo.

Considerando os gestores diplomados, Portugal apresenta uma percentagem de 47%, Lisboa atinge os 60% e volta a triplicar os números do Tâmega e Sousa e do Vale do Ave (21%), enquanto a Área Metropolitana do Porto aparece com 47%, atrás de Aveiro (48%).

Nas variações da população tudo isto tem impacto, mas neste ponto o Algarve bate Lisboa. Se em Portugal, a variação foi quase nula entre 2000 e 2016 (+1%), no Algarve a população aumentou 15% e na AM Lisboa cresceu 7%. Já no Tâmega caiu 17%.

Feito o diagnóstico, a ACP, estrutura que reúne 2 mil associados, entre privados e empresas, considera obrigatório “corrigir as graves desigualdades que persistem entre regiões e que põem em causa a igualdade de oportunidades dos cidadãos”. Defende que os municípios devem ter maior capacidade de influenciar/controlar a qualidade do ensino.

Na formação profissional, a ACP, liderada por Nuno Botelho, pede “maior envolvimento das entidades locais, públicas e privadas, incluindo as associações empresariais, de forma a dar aos centros de formação uma maior flexibilidade na oferta, com maior potencial para melhorar a competitividade das regiões e as condições de empregabilidade”.

O ponto em que Lisboa fica a perder

“Portugal é um dos países mais centralizados da OCDE”, concentrando despesas, compras e serviços em Lisboa, como conclui este estudo, mas mesmo assim há espaço para algumas surpresas, como o facto de Lisboa apresentar o pior desempenho do país no que respeita à taxa de crescimento do PIB per capita no período pós-crise financeira internacional, enquanto o Vale do Ave se apresenta como a região que mais cresceu.

De acordo com as contas que os autores deste trabalho fizeram, tendo por base os dados do INE, no período 2008-2016, a AM Lisboa viu a taxa de crescimento do PIB per capita cair 10%, enquanto o Vale do Ave registou uma variação positiva de 15%. Considerando o período 2000 - 2016, a taxa de Lisboa cai 5% enquanto no Ave cresce mais uma vez 15%.

“Em 2016, 4 regiões tinham um PIB per capital inferior ao de 2000: AM Lisboa (-5%), Alentejo Central (-8%), Lezíria do Tejo (-7%) e Oeste (-1%), mostra o estudo.

E conclui: “As regiões com maior rácio da dívida em relação ao seu PIB foram as que sofreram recessões mais graves e as que tiveram recuperações mais lentas. Por outro lado, as regiões com maior peso das exportações no seu PIB foram as que apresentaram um melhor desempenho económico durante a crise e no período da recuperação que se seguiu. Neste período, 2008-2016, a região da AM Lisboa apresentou o pior desempenho e a região do Ave foi a que mais cresceu”.

No conjunto de propostas que acompanha este estudo sobre “a tragédia do centralismo”, a Associação Comercial do Porto deixa ideias como a elaboração de um plano a 10 anos para a deslocalização de Lisboa para outras cidades de todas as entidades reguladoras, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e Provedoria de Justiça.

Mais: Depois de o Governo ter falhado a mudança do Infarmed para o Porto, “qualquer nova instituição pública a ser criada deverá localizada fora de Lisboa”, defende a ACP.