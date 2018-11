Bancos obrigados a partilhar dados de clientes com terceiros

Entram esta terça-feira em vigor as novas regras de pagamentos. Entre as várias novidades está o fato de os bancos terem de partilhar informação dos seus clientes com terceiros, nomeadamente fintech, desde que devidamente autorizados. Para o Banco de Portugal, as novas regras vão tornar o mercado "mais inovador, competitivo e seguro"

Entram esta terça-feira em vigor novas regras que alteram a forma como os bancos se relacionam com os seus clientes em matéria de pagamentos, e o modo como os cidadãos e as empresas efetuam pagamentos no seu dia-a-dia. Para o Banco de Portugal, este novo Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica (RJSPME), contribuirá para um mercado de pagamentos mais inovador, competitivo e seguro". Já para a banca significará mais concorrência. O novo regime, que transpõe a diretiva europeia relativa aos serviços de pagamento no mercado interno, traz "alterações à forma como os prestadores de serviços de pagamento disponibilizam os seus serviços aos clientes, mas também ao modo como particulares, empresas e administração pública efetuam pagamentos no seu dia-a-dia", considera o Banco de Portugal. "Por exemplo, os clientes poderão utilizar novos serviços de pagamento, como sejam os serviços de iniciação de pagamentos e os serviços de informação sobre contas, com condições de segurança reforçadas pela adoção de mecanismos de autenticação forte", observa aquela instituição. A nova diretiva dos pagamentos, que deveria ter entrado em vigor em meados de janeiro, trará uma mudança significativa para os bancos que passam a ser obrigados a partilhar os dados dos clientes com empresas concorrentes, como as 'fintech' (empresa tecnológica de serviços financeiros). A diretiva vem, por isso, permitir a entrada de novos operadores nos serviços de pagamentos, como é o caso dos prestadores de serviços que agregam a informação financeira dos clientes. Isto permite ao cliente ter numa única plataforma a informação de várias contas bancárias, mesmo que de bancos diferentes.

Com a devida autorização dos clientes, os bancos serão obrigados a ceder a sua informação financeira a outras entidades, perdendo assim uma vantagem competitiva que detinham até agora. Haverá ainda a oferta de serviços de pagamentos que eliminam a necessidade de intermediários no processamento de transações. Os serviços de pagamentos são dos principais negócios dos bancos e dos mais lucrativos, pelo que a entrada em vigor desta legislação significará uma grande alteração para o sistema bancário tradicional. A consultora Roland Berger considerou, num estudo divulgado em janeiro de 2017, que a nova diretiva de pagamentos significará uma mudança "radical" e uma "ameaça" ao negócio dos bancos, estimando um impacto de 25% a 40% nas receitas da banca europeia. A diretiva deverá ter ainda outros impactos, desde logo no emprego gerado pelos bancos, uma vez que a perda de negócio deverá significar mais redução de trabalhadores.