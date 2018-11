Reprogramação dos fundos europeus deverá estar concluída no espaço de um mês

"Foram concluídas com sucesso as negociações técnicas para a reprogramação do Portugal 2020. A submissão formal foi feita na passada sexta-feira" junto das autoridades europeias, afirmou o ministro do Planeamento e das Infraestruturas esta segunda-feira no Parlamento, durante a audição de três comissões parlamentares para o debate na especialidade da proposta do orçamento do Estado para 2019. Pedro Marques disse aos deputados que após a discussão técnica, concluída com sucesso, avançou na passada sexta-feira a submissão formal da reprogramação dos fundos europeus, sendo que o governo tem a expectativa de que a aprovação final ocorra no prazo de um mês.

Tal permitirá que avance um conjunto de concursos de obras, num investimento novo total de 460 milhões de euros, que terá como alvo o desenvolvimento urbano, o património cultural e as infraestruturas escolares e de saúde, nomeadamente o Hospital Central do Alentejo.

"Foi um processo muito complexo, foi preciso trabalhar muito com a Comissão Europeia. Nomeadamente por causa do ruído causado pelo PSD", disse. "Fica por conta do PSD essa atitude", que teve o objetivo de perturbar as negociações para a reprogramação dos fundos, acusou, dizendo ainda que "foi uma atitude irresponsável".

Pedro Marques referiu ainda que "a Comissão Europeia compreendeu a posição do governo português" e por isso a negociação chegou a bom porto.

O ministro destacou ainda o crescimento "até agora" de 74% do investimento público financiado por fundos europeus.