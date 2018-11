Obras na linha de Cascais arrancam até final do ano ou no início de 2019

Financiamento avançará na sequência da aprovação da reprogramação dos fundos europeus, afirmou o ministro do Planeamento na Assembleia da República

O financiamento das obras da linha de Cascais vai poder avançar devido à reprogramação do Portugal 2020, afirmou o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. São 50 milhões de euros que estão previstos para a linha que liga a cidade de Lisboa à vila de Cascais e cuja obra deverá arrancar até ao final do ano ou no início do próximo.

A garantia foi dada por Pedro Marques no Parlamento, durante a audição para debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2019, onde o ministro referiu que a submissão formal para a reprogramação dos fundos europeus deu entrada na passada sexta-feira, na sequência da aprovação técnica por parte da Comissão Europeia. A expectativa do Governo é que o dossiê da reprogramação esteja concluído no espaço de um mês.

Este é um dos investimentos previstos na área ferroviária. O ministro destacou durante a audição as obras na linha do Minho, com a eletrificação do primeiro troço a ficar concluída no final deste ano ou início do próximo, na linha do Douro, entre a Covilhã e a Guarda – que deverão estar concluídas no terceiro ou quarto trimestres de 2019 -, e, sobretudo, entre Évora e Elvas – a maior obra ferroviária dos últimos anos em Portugal.

Pedro Marques referiu também alguns investimentos rodoviários, adiantando que as obras na Ponte 25 de abril, em Lisboa, vão avançar em breve, eventualmente ainda antes do final deste ano, aguardando o visto do Tribunal de Contas.