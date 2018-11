Ministro do Planeamento diz que encerramento de balcões dos CTT é “estratégia errada”

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas considera “errada” a estratégia dos CTT de encerrar postos de correio por todo o país. “Acho mal o encerramento”, afirmou na Assembleia da República, durante a audição para debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2019.

“Mas infelizmente não tenho os instrumentos para alterar isso”, disse Pedro Marques. “O Estado não tem a possibilidade de intervir naquela empresa. Não mandamos no regulador e não mandamos nos CTT porque o anterior Governo fez o favor de privatizar a 100% os CTT”.

O deputado do PCP Bruno Dias considerou que “é inaceitável que se diga que não há nada a fazer”. E acrescentou que o que a empresa está a fazer “é verdadeiramente um assalto aos correios enquanto serviço público”.